Берегти рідних та фіксувати злочини: правила безпеки на тимчасово окупованих територіях

Пам’ятка для громадян, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти вже прославилися на весь світ своєю бездушністю й жорстокістю.

Для них не існує жодних правил.

Вони не соромляться обстрілювати будинки цивільних, викрадати та катувати людей, забирати цінні речі з домівок тих, хто тікав від бойових дій.

На тимчасово окупованих територіях загарбники почали збирати особисті дані громадян, які вони потім використовують для погроз та переслідування.

Центр протидії дезінформації при РНБО України дав кілька порад, що допоможуть не потрапити на гачок ворогів у такі непрості часи.

Найжаданіша здобич ворогів — громадські активісти, журналісти, діячі культури, військовослужбовці, а також їхні родичі.

Однак часом загарбники збирають інформацію й про звичайних цивільних, аби потім використати ці дані під час проведення фальшивих референдумів.

Бережіть себе та близьких! Часом наша пильність і обізнаність можуть врятувати нам життя

