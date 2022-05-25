Берегти рідних та фіксувати злочини: правила безпеки на тимчасово окупованих територіях

Пам’ятка для громадян, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти вже прославилися на весь світ своєю бездушністю й жорстокістю.

Для них не існує жодних правил.

Вони не соромляться обстрілювати будинки цивільних, викрадати та катувати людей, забирати цінні речі з домівок тих, хто тікав від бойових дій.

На тимчасово окупованих територіях загарбники почали збирати особисті дані громадян, які вони потім використовують для погроз та переслідування.

Центр протидії дезінформації при РНБО України дав кілька порад, що допоможуть не потрапити на гачок ворогів у такі непрості часи.

Правила безпеки для жителів тимчасово окупованих територій

На кого полюють окупанти?

Найжаданіша здобич ворогів — громадські активісти, журналісти, діячі культури, військовослужбовці, а також їхні родичі.

Однак часом загарбники збирають інформацію й про звичайних цивільних, аби потім використати ці дані під час проведення фальшивих референдумів.

Як убезпечитися?

За жодних обставин не передавайте нікому свої особисті дані та оригінали документів.

Попередьте про небезпеку друзів та рідних, які можуть опинитися в небезпеці.

За можливості фіксуйте випадки правопорушень окупантів та збору інформації про місцеве населення. Робіть це в безпечний для себе спосіб (якщо знімаєте російських військових, заховайтеся, аби вони цього не бачили).

Бережіть себе та близьких! Часом наша пильність і обізнаність можуть врятувати нам життя

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно повідомляти про геолокацію окупантів.

Фото: Unsplash

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