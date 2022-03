Знешкоджуємо ворога словом: як деморалізувати окупантів

Як боротися з ворогом за допомогою слова.

Окупанти вже два тижні даремно намагаються зламати дух українського народу.

Вони погрожують, розповсюджують фейки, обстрілюють будинки мирного населення, та ми все одно продовжуємо запеклу боротьбу.

І поки росіяни величезними натовпами бігають від одного поліцейського на мітингах, українці голими руками зупиняють цілі колони ворожої техніки й не покладають зброю, відбиваючи атаки супротивника.

Та боротися з окупантами можна не тільки за допомогою автоматів.

Розповідаємо, як знешкодити ворога словом.

Нещодавно команда Мінцифри запустила ініціативу для всіх охочих під назвою “Замінуй словом”.

Усі небайдужі громадяни можуть залишити кілька слів для російських солдатів на дорогах, зруйнованих стінах, білбордах.

Формат не має значення: малюйте листівки, плакати, оголошення будь-чим і будь-де, аби ворог побачив, що на нього тут ніхто не чекає.

Біля аптек:

Біля доріг:

Біля магазинів:

Усі надписи варто залишати в безпечний час.

Не виходить на вулицю, аби зробити послання в комендантську годину.

Не слід малювати фарбою й на цілих будівлях: наше завдання — деморалізувати ворога, а не зіпсувати чиєсь майно.

Найкраще писати на папері або тканині й приліплювати імпровізовані плакати на видних місцях.

