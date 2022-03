Зупиняємо окупантів разом: як правильно повідомляти про місцерозташування ворога

Як правильно повідомляти про геолокацію окупантів?

Окупанти продовжують свої жалюгідні спроби захопити українські міста.

Однак завдяки небайдужості деяких громадян наші мужні захисники вже влаштували “теплий прийом” сотням загарбників.

Аби допомогти спинити ворога, достатньо всього лише зробити кілька фото або відео техніки й надіслати їх у спеціальний чат.

Кілька хвилин вашого часу можуть врятувати сотні життів.

Щоб полегшити роботу ЗСУ та пришвидшити аналіз інформації, слід подавати її правильно.

Розповідаємо, як повідомляти про місцерозташування ворога, аби його якомога швидше знешкодили.

Усю важливу інформацію варто повідомляти в ЗСУ через чатбот у Telegram @evorog_bot.

Ось кілька правил, що допоможуть вам безпечно й правильно зафіксувати пересування окупантів:

Бережіть себе та вірте в нашу перемогу!

Фото: Pexels

