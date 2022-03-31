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ICTV Ранок 31.03.2022 17:00
31.03.2022 17:00
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Зупиняємо окупантів разом: як правильно повідомляти про місцерозташування ворога

Зупиняємо окупантів разом: як правильно повідомляти про місцерозташування ворога

Як правильно повідомляти про геолокацію окупантів?

Окупанти продовжують свої жалюгідні спроби захопити українські міста.

Однак завдяки небайдужості деяких громадян наші мужні захисники вже влаштували “теплий прийом” сотням загарбників.

Аби допомогти спинити ворога, достатньо всього лише зробити кілька фото або відео техніки й надіслати їх у спеціальний чат.

Кілька хвилин вашого часу можуть врятувати сотні життів.

Щоб полегшити роботу ЗСУ та пришвидшити аналіз інформації, слід подавати її правильно.

Розповідаємо, як повідомляти про місцерозташування ворога, аби його якомога швидше знешкодили.

Як правильно фотографувати або знімати на відео ворогів?

Усю важливу інформацію варто повідомляти в ЗСУ через чатбот у Telegram @evorog_bot.

Ось кілька правил, що допоможуть вам безпечно й правильно зафіксувати пересування окупантів:

  • Сфокусуйте камеру так, аби в центрі кадру був саме ворог, а не інші об’єкти.
  • Знімати відео краще до хвилини, адже довші ролики забирають багато часу на аналіз. Якщо ви вже зняли довге відео, скоротіть його у відеоредакторі, зробивши акцент на найважливішому фрагменті.
Також по темі: Знешкоджуємо ворога словом: як деморалізувати окупантів Влаштуємо окупантам "теплий прийом"! Як розпізнати ворожу техніку й куди про неї повідомляти Зберігати спокій і видаляти фото: як діяти при зустрічі з окупантами
  • Не надсилайте в бот чужі фото або відео, навіть якщо ви знайшли їх у джерелах, яким довіряєте.
  • Перед тим як знімати переконайтеся в тому, що ніхто цього не бачить і вам нічого не загрожує.
  • Якщо збираєтеся надсилати фото, робіть 3-4 кадри.

Бережіть себе та вірте в нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що можна й не можна постити в інтернеті під час війни.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, окупанти
31.03.2022 17:00
Джерело: Мінцифра



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