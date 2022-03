Влаштуємо окупантам “теплий прийом”! Як розпізнати ворожу техніку й куди про неї повідомляти

Як відрізнити ворожу техніку від української та куди повідомляти про переміщення ворога?

Під час війни українці неабияк згуртувалися.

Тисячі людей ідуть до тероборони або займаються волонтерством, аби разом зупинити окупантів і допомогти тим, хто зараз потребує підтримки найбільше.

Наблизити перемогу можна й не виходячи з дому.

Кожен українець, що випадково побачив техніку окупантів, може повідомити геолокацію ворогів, аби наші захисники влаштували їм “теплий прийом”.

Для цього ЗСУ за підтримки СБУ створили онлайн-ресурс для поширення інформації про місця розташування ворожої російської техніки на нашій території.

Розповідаємо, як відрізнити техніку окупантів від нашої й куди надіслати інформацію про її розташування.

Перед тим, як відправити фото техніки для подальшого опрацювання інформації СБУ, переконайтеся в тому, що вона не належить Україні.

Звертайте увагу на такі символи, що видають ворогів:

Z – східні сили РФ;

Z у квадраті – сили з Криму;

O – сили з Білорусі;

V – морська піхота;

X – чеченці (кадировці);

A – сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО тощо).

Інформацію про пересування ворожих машин, літаків, техніки, солдатів, диверсійно розвідувальних груп та підозрілих осіб можна передати ЗСУ за допомогою сайту bachu.info або через додаток на смартфоні, що працює на базі операційної системи Android.

Одне повідомлення про геолокацію окупантів може врятувати тисячі життів та знищити ворога, тож не будьте байдужими!

Фото: Міністерство оборони України

