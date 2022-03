Хочуть знищити українську історію, руйнують пам’ятки! Куди повідомляти про варварські дії окупантів

Як росіяни руйнують українську національну спадщину.

Для російських військових не існує моральних норм і правил.

Їм не соромно стріляти в невинне мирне населення, нищити будинки цивільних і запускати снаряди в пологові будинки.

Не шкодують вони й нашу історичну спадщину, адже їхня головна мета — стерти нашу ідентичність і національну свідомість.

Мінкульт спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зараз активно збирає докази варварства ворогів, аби весь світ знав правду про їхню “рятівну операцію”.

Розповідаємо, які об’єкти вже знищили росіяни та куди повідомляти про варварство.

Чимало українських міст зазнали серйозних руйнувань від бомбардувань.

Вороги безжально знищували житлові масиви, важливі об’єкти інфраструктури та будівлі, що несуть історичну цінність для України.

Міжнародний суд у Гаазі вже почав розслідування з приводу дій російських солдатів.

Якщо ви маєте фото або відеодокази руйнування нашої історичної спадщини, надсилайте їх на електронну скриньку otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Україна обов’язково все відбудує, а от на окупантів чекає суворе покарання за їхні дії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим не можна ділитися в соцмережах під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.