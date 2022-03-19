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ICTV Ранок 19.03.2022 08:50
19.03.2022 08:50
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Хочуть знищити українську історію, руйнують пам’ятки! Куди повідомляти про варварські дії окупантів

Хочуть знищити українську історію, руйнують пам’ятки! Куди повідомляти про варварські дії окупантів

Як росіяни руйнують українську національну спадщину.

Для російських військових не існує моральних норм і правил.

Їм не соромно стріляти в невинне мирне населення, нищити будинки цивільних і запускати снаряди в пологові будинки.

Не шкодують вони й нашу історичну спадщину, адже їхня головна мета — стерти нашу ідентичність і національну свідомість.

Мінкульт спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зараз активно збирає докази варварства ворогів, аби весь світ знав правду про їхню “рятівну операцію”.

Розповідаємо, які об’єкти вже знищили росіяни та куди повідомляти про варварство.

Які історичні будівлі зруйнували окупанти та куди надсилати докази їхнього варварства?

Що окупанти вже зруйнували?

Чимало українських міст зазнали серйозних руйнувань від бомбардувань.

Вороги безжально знищували житлові масиви, важливі об’єкти інфраструктури та будівлі, що несуть історичну цінність для України.

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Куди передавати докази варварства військових РФ?

Міжнародний суд у Гаазі вже почав розслідування з приводу дій російських солдатів.

Якщо ви маєте фото або відеодокази руйнування нашої історичної спадщини, надсилайте їх на електронну скриньку  otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Також по темі: Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту Влаштуємо окупантам "теплий прийом"! Як розпізнати ворожу техніку й куди про неї повідомляти Вижити в полоні: як урятуватися, якщо окупанти вас утримують

Україна обов’язково все відбудує, а от на окупантів чекає суворе покарання за їхні дії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим не можна ділитися в соцмережах під час війни.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, окупанти
19.03.2022 08:50



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