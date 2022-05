День вишиванки: дата і як з’явилося це свято

Традиційно в третій четвер травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Цьогоріч це свято випало на 19 травня.

Нині про День вишиванки знають у всьому світі, а починалося все зі звичайного флешмобу, який вперше відбувся 17 травня 2006 року у Чернівцях.

Його придумали студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

«Ніхто не готувався до якогось свята чи заходу, і ніхто не шукав самої ідеї. Абсолютно випадково я на перерві в університеті зустріла свого товариша Ігоря, який прийшов у вишитій сорочці на пари, і я так час від часу робила, і мої друзі так робили, але ми ніколи не збиралися разом. І я запропонувала, а давай ми одночасно в один день одягнемося у вишиті сорочки і запросимо наших найближчих друзів. Він погодився. Так народився Всесвітній день вишиванки», – розповідає спів засновниця акції Всесвітетній день вишиванки Леся Воронюк.

Організатори акції кажуть, що це було невеличке студентське свято, яке потім переросло у загальноміське чернівецьке.

А вже на другий рік святкування відгукнулися й інші студенти, зокрема з університету імені Тараса Шевченко.

За ці роки День вишиванки досяг всесвітнього масштабу.

Його відзначають у понад сімдесяти країнах світу.

А саме у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії та інших.

Вишиванка – твій генетичний код.

Це глобальний слоган Дня вишиванки, який придумали організатори ще за часів свого студентства, каже Леся.

Організатори мають на меті нагадати українцям до чого призводить незнання історії.

Мовляв, що українці кожен раз ходять по колу і кожен раз наштовхуються на ворога.

Через мистецтво та історію вони намагаються цьому запобігти.

Нагадаємо, раніше ми розповідалипро іноземних зірок у вишиванках.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.