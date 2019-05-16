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ICTV / Ранок / Україна в тренді: голлівудські зірки обожнюють українські вишиванки / 16.05.2019 10:23

Україна в тренді: голлівудські зірки обожнюють українські вишиванки

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Сьогодні, 16 травня, Україна відзначає День вишиванки. А разом з нами – і весь світ. Адже український національний одяг припав до душі не лише нашим співвітчизникам. Вишиті сорочки та сукні – це гарячий фенш-тренд навіть у Голлівуді!  

Ранок у Великому Місті зробив добірку зірок у вишиванках. Дивіться та беріть приклад!

Кеті Холмс    

Кеті холмс фото

Фото: dailymail.co.uk

          

Папарацці сфотографували голлівудську акторку Кеті Холмс на вулицях Нью-Йорка.

Вона прогулювалася в джинсах та білій вишитій сорочці, яка ну дуже нагадує українську вишиванку.

Образ вийшов водночас романтичним і стильним.

Різ Візерспун


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Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Нерідко можна побачити в вишиванках і голлівудську красуню Різ Візерспун.

Наприклад, на відпочинку в Венеції її бачили в туніці з насиченим червоно-блакитним орнаментом.

А на іншому знімку Різ красується в ніжній біло-синій вишитій сукні.


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Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Келлі Осборн

Келлі Осборн у вишиванці фото

Фото: Instagram

Співачка Келлі Осборн не лише примірила ніжну лілову вишиту сукню від української дизайнерки Юлії Магдич, але й назвала Україну серцем світової моди.

«Люди можуть думати, що Нью-Йорк – серце моди, але я думаю, це Україна. Не можу повірити, що я перша знаменитість, яка вдягла наряд від Юлії Магдич. Згадаєте мої слова, Юлія стане наступним героєм моди”, – написала світська левиця в своєму Інстаграм.

Міла Куніс

Міла Куніс у вишиванці

Ніжно та вишукано виглядає в вишиванці голлівудська акторка українського походження Міла Куніс.

Також по темі: Українська дизайнерка презентувала вишиванки у Франції

Зірка вийшла в національній сорочці на прогулянку з донькою. Фанати з України були в приємно вражені.

Нагадаємо, Міла народилася в місті Чернівці й жила там до 8 років.

Ксенія Собчак


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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Не приховує своєї любові до українського одягу навіть російська телеведуча Ксенія Собчак. Її часто бачать у вишиванках.

Особливо стильно виглядає жовто-блакитна вишита сукня з традиційним українським орнаментом від дизайнерки Юлії Магдич.

А на червоній доріжці кінофестивалю Кінотавр вона з’явилася у вишитій сукні від українського бренду Vita Kin.

Ксения Собчак фото

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей

Фото: Twitter

Похвалилася знімком у вишиванці й американська співачка Лана Дель Рей. Нам здається, таке вбрання їй дуже пасує.

Принцеса Данії

принцеса данії у вишиванці

Та що там казати! У вишиванці можна побачити навіть кронпринцесу Данії Марі Кавальє! У традиційному українському вбранні від бренду March 11 вона з’явилася на борту королівської яхти разом із шведським принцем Даніелем і принцесою Вікторією.

До речі, власники цього бренду – українські дизайнерів Світлана Головченко і Роберт Міщенко. Наразі вони живуть у Нью-Йорку та створюють колекції сучасних та стильних вишиванок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Кім Кардашян у вишиванці.

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, день вишиванки, Келлі Осборн, Кеті Холмс, Ксенія Собчак, Міла Куніс, Різ Візерспун
16.05.2019 10:23
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