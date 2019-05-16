Україна в тренді: голлівудські зірки обожнюють українські вишиванки

Сьогодні, 16 травня, Україна відзначає День вишиванки. А разом з нами – і весь світ. Адже український національний одяг припав до душі не лише нашим співвітчизникам. Вишиті сорочки та сукні – це гарячий фенш-тренд навіть у Голлівуді!

Ранок у Великому Місті зробив добірку зірок у вишиванках. Дивіться та беріть приклад!

Кеті Холмс

Папарацці сфотографували голлівудську акторку Кеті Холмс на вулицях Нью-Йорка.

Вона прогулювалася в джинсах та білій вишитій сорочці, яка ну дуже нагадує українську вишиванку.

Образ вийшов водночас романтичним і стильним.

Різ Візерспун



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 6 Авг 2016 в 12:23 PDT

Нерідко можна побачити в вишиванках і голлівудську красуню Різ Візерспун.

Наприклад, на відпочинку в Венеції її бачили в туніці з насиченим червоно-блакитним орнаментом.

А на іншому знімку Різ красується в ніжній біло-синій вишитій сукні.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 8 Авг 2016 в 10:16 PDT

Келлі Осборн

Співачка Келлі Осборн не лише примірила ніжну лілову вишиту сукню від української дизайнерки Юлії Магдич, але й назвала Україну серцем світової моди.

«Люди можуть думати, що Нью-Йорк – серце моди, але я думаю, це Україна. Не можу повірити, що я перша знаменитість, яка вдягла наряд від Юлії Магдич. Згадаєте мої слова, Юлія стане наступним героєм моди”, – написала світська левиця в своєму Інстаграм.

Міла Куніс

Ніжно та вишукано виглядає в вишиванці голлівудська акторка українського походження Міла Куніс.

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Зірка вийшла в національній сорочці на прогулянку з донькою. Фанати з України були в приємно вражені.

Нагадаємо, Міла народилася в місті Чернівці й жила там до 8 років.

Ксенія Собчак



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 29 Авг 2016 в 12:07 PDT

Не приховує своєї любові до українського одягу навіть російська телеведуча Ксенія Собчак. Її часто бачать у вишиванках.

Особливо стильно виглядає жовто-блакитна вишита сукня з традиційним українським орнаментом від дизайнерки Юлії Магдич.

А на червоній доріжці кінофестивалю Кінотавр вона з’явилася у вишитій сукні від українського бренду Vita Kin.

Лана Дель Рей

Похвалилася знімком у вишиванці й американська співачка Лана Дель Рей. Нам здається, таке вбрання їй дуже пасує.

Принцеса Данії

Та що там казати! У вишиванці можна побачити навіть кронпринцесу Данії Марі Кавальє! У традиційному українському вбранні від бренду March 11 вона з’явилася на борту королівської яхти разом із шведським принцем Даніелем і принцесою Вікторією.

До речі, власники цього бренду – українські дизайнерів Світлана Головченко і Роберт Міщенко. Наразі вони живуть у Нью-Йорку та створюють колекції сучасних та стильних вишиванок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Кім Кардашян у вишиванці.

Аліна Литвиненко

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