Україна в тренді: голлівудські зірки обожнюють українські вишиванки

Сьогодні, 16 травня, Україна відзначає День вишиванки. А разом з нами – і весь світ. Адже український національний одяг припав до душі не лише нашим співвітчизникам. Вишиті сорочки та сукні – це гарячий фенш-тренд навіть у Голлівуді!
Ранок у Великому Місті зробив добірку зірок у вишиванках. Дивіться та беріть приклад!
Кеті Холмс
Папарацці сфотографували голлівудську акторку Кеті Холмс на вулицях Нью-Йорка.
Вона прогулювалася в джинсах та білій вишитій сорочці, яка ну дуже нагадує українську вишиванку.
Образ вийшов водночас романтичним і стильним.
Різ Візерспун
Нерідко можна побачити в вишиванках і голлівудську красуню Різ Візерспун.
Наприклад, на відпочинку в Венеції її бачили в туніці з насиченим червоно-блакитним орнаментом.
А на іншому знімку Різ красується в ніжній біло-синій вишитій сукні.
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Келлі Осборн
Співачка Келлі Осборн не лише примірила ніжну лілову вишиту сукню від української дизайнерки Юлії Магдич, але й назвала Україну серцем світової моди.
«Люди можуть думати, що Нью-Йорк – серце моди, але я думаю, це Україна. Не можу повірити, що я перша знаменитість, яка вдягла наряд від Юлії Магдич. Згадаєте мої слова, Юлія стане наступним героєм моди”, – написала світська левиця в своєму Інстаграм.
Міла Куніс
Ніжно та вишукано виглядає в вишиванці голлівудська акторка українського походження Міла Куніс.
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Зірка вийшла в національній сорочці на прогулянку з донькою. Фанати з України були в приємно вражені.
Нагадаємо, Міла народилася в місті Чернівці й жила там до 8 років.
Ксенія Собчак
Не приховує своєї любові до українського одягу навіть російська телеведуча Ксенія Собчак. Її часто бачать у вишиванках.
Особливо стильно виглядає жовто-блакитна вишита сукня з традиційним українським орнаментом від дизайнерки Юлії Магдич.
А на червоній доріжці кінофестивалю Кінотавр вона з’явилася у вишитій сукні від українського бренду Vita Kin.
Лана Дель Рей
Похвалилася знімком у вишиванці й американська співачка Лана Дель Рей. Нам здається, таке вбрання їй дуже пасує.
Принцеса Данії
Та що там казати! У вишиванці можна побачити навіть кронпринцесу Данії Марі Кавальє! У традиційному українському вбранні від бренду March 11 вона з’явилася на борту королівської яхти разом із шведським принцем Даніелем і принцесою Вікторією.
До речі, власники цього бренду – українські дизайнерів Світлана Головченко і Роберт Міщенко. Наразі вони живуть у Нью-Йорку та створюють колекції сучасних та стильних вишиванок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про Кім Кардашян у вишиванці.
Аліна Литвиненко
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