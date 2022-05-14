УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 14.05.2022 19:00
14.05.2022 19:00
Поділитися

Пісня, що стала символом української боротьби: добірка найкращих каверів на трек Stefania

Пісня, що стала символом української боротьби: добірка найкращих каверів на трек Stefania

Добірка найкращих каверів на пісню Stefania.

Композиція, з якою гурт Kalush Orchestra представляє Україну на Євробаченні 2022, зараз перебуває на піку своєї популярності.

В умовах повномасштабної війни вона набула особливого сенсу не тільки для українців, а й для людей в усьому світі.

Stefania стала справжнім символом сили духу та боротьби за свободу нашого народу.

Щодня тисячі користувачів поширюють пісню в соцмережах, а відомі виконавці записують свої кавери.

Розповідаємо, які кавери на пісню Stefania Kalush Orchestra точно варто послухати.

Добірка найкращих каверів на пісню Stefania

Rasmus ft. Kalush Orchestra

Підтримати Україну вирішив відомий рок-гурт Rasmus, який представляє Фінляндію цьогоріч на Євробаченні.

Музиканти спочатку переспівали композицію Stefania у своїх Instagram-сторіс, а потім записали повноцінний кавер разом з Kalush Orchestra, заміксувавши українську пісню з треком In the shadows.

Citi Zēni

Представники Латвії на Євробаченні 2022 також випустили свою версію пісні українських виконавців.

Також по темі: Євробачення 2022: коли відбудеться та з якими піснями виступатимуть учасники Євробачення 2022: хто складе конкуренцію Україні - учасники і їх пісні Озброюємося музикою: добірка потужних пісень про війну Росії проти України

Гурт Citi Zēni поділився своїм частково акустичним кавером.

Strilets band

Кавер із неймовірним звучанням записав і Андрій Стрілець зі своєю командою.

Трек музиканти виконали на дудці, фортепіано та хендпані.

Malyarevsky

А капельний кавер випустив виконавець Malyarevsky.

Він створив свій варіант пісні без використання музичних інструментів за допомогою власного голосу та звичайних предметів.

Вокальна майстерня Ілларії

Оригінальний кавер на пісню Kalush Orchestra представили учні Вокальної майстерні української співачки Ілларії.

Дівчата переспівали хіт до Дня матері.

Yaktak

Свою версію надпопулярної української пісні представив і український виконавець Yaktak

Кавер музикант записав на тлі наших неймовірних краєвидів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим вразив перший півфінал Євробачення 2022.

Фото: kalush.official

Авторка фото: photo_olha

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Євробачення, музика
14.05.2022 19:00
Джерело: Факти ICTV. Life



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь