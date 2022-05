Пісня, що стала символом української боротьби: добірка найкращих каверів на трек Stefania

Добірка найкращих каверів на пісню Stefania.

Композиція, з якою гурт Kalush Orchestra представляє Україну на Євробаченні 2022, зараз перебуває на піку своєї популярності.

В умовах повномасштабної війни вона набула особливого сенсу не тільки для українців, а й для людей в усьому світі.

Stefania стала справжнім символом сили духу та боротьби за свободу нашого народу.

Щодня тисячі користувачів поширюють пісню в соцмережах, а відомі виконавці записують свої кавери.

Розповідаємо, які кавери на пісню Stefania Kalush Orchestra точно варто послухати.

Підтримати Україну вирішив відомий рок-гурт Rasmus, який представляє Фінляндію цьогоріч на Євробаченні.

Музиканти спочатку переспівали композицію Stefania у своїх Instagram-сторіс, а потім записали повноцінний кавер разом з Kalush Orchestra, заміксувавши українську пісню з треком In the shadows.

Представники Латвії на Євробаченні 2022 також випустили свою версію пісні українських виконавців.

Гурт Citi Zēni поділився своїм частково акустичним кавером.

Кавер із неймовірним звучанням записав і Андрій Стрілець зі своєю командою.

Трек музиканти виконали на дудці, фортепіано та хендпані.

А капельний кавер випустив виконавець Malyarevsky.

Він створив свій варіант пісні без використання музичних інструментів за допомогою власного голосу та звичайних предметів.

Оригінальний кавер на пісню Kalush Orchestra представили учні Вокальної майстерні української співачки Ілларії.

Дівчата переспівали хіт до Дня матері.

Свою версію надпопулярної української пісні представив і український виконавець Yaktak

Кавер музикант записав на тлі наших неймовірних краєвидів.

Фото: kalush.official

Авторка фото: photo_olha

