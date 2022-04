Національний символ: ТОП-5 цікавих фактів про вишиванку

Добірка цікавих фактів про вишиванку.

Вишиванка вже давно стала невід’ємною частиною гардеробу не тільки для українців, а й для поціновувачів моди в усьому світі.

Сорочки з вишитими символами — справжнє уособлення нашої квітучої та сильної нації.

Кожен хрестик, дбайливо вишитий на тканині руками майстрів, мав своє сакральне значення для наших предків.

Кольори та візерунки — це не просто декоративні елементи.

Часом за ними криються неймовірні історії людських доль.

Ранок у Великому місці зібрав п’ять найцікавіших фактів про вишиванку, які неодмінно вразять тебе.

Сьогодні українці та українки мають величезний вибір кольорів вишиванок, які можна поєднувати з будь-яким іншим одягом.

Однак у давнину наші предки чітко розподіляли кольори вишиванок для різних соціальних груп.

Відтак, чорні вишиванки новини виключно чоловіки, а от сорочки блакитного кольору одягали жінки, що не мали змоги або не хотіли народжувати дітей, а також дівчата до 12 років.

Сучасні технології дозволяють фарбувати тканину та нитки в будь-який колір.

Проте до того, як винайшли штучні барвники, майстрині, що виготовляли вишиванки, використовували виключно натуральні фарби.

Інші кольори добували з відварів, трав’яних настоянок, квітів та соку плодів.

Варто зазначити, що кольори, добуті таким способом, не ставали тьмяними протягом десятиліть.

Раніше наші предки мали різні вишиванки на всі випадки життя.

Окремі сорочки виготовляли для весіль, сватання, посівної.

До речі, аби виготовити одну святкову вишиванку, майстрині витрачали від кількох тижнів до кількох років!

Першим українським модником, який почав носити вишиванку з повсякденними речами, вважають Івана Франка.

Відомий поет та письменник носив сорочку з вишивкою разом із класичними жакетами.

Варто зазначити, що саме в такому образі він зображений на купюрі номіналом у 20 гривень.

Вдавнину вишивати могли лише жінки.

Перед тим, як почати створювати вишиванку, дівчата мали поститися, молитися, а також обов’язково мити руки.

У наш час сорочки-витвори мистецтва створюють і чоловіки, і жінки.

Фото: Pexels

