Жовтий та блакитний розривають тренди: наймодніші кольори весни 2022

Які кольори будуть у тренді цієї весни?

Попри те, що війна зіпсувала плани більшості на весну цьогоріч, забувати про моду не варто.

Купувати стильні речі можна й потрібно навіть у такі непрості часи.

По-перше, новий одяг допоможе підняти настрій та бойовий дух.

По-друге, купуючи товари, ми робимо вклад в економіку країни, яка зараз потребує підтримки кожного громадянина.

Не варто забувати й про те, що нам знадобляться стильні образи, аби святкувати перемогу!

Ну а щоб бути на хвилі моди навесні 2022, варто знати які кольори точно зроблять тебе іконою стилю.

Ранок у Великому Місті підібрав для тебе добірку наймодніших кольорів цієї весни.

Почнемо з поєднання кольорів, яке стало найпопулярнішим та найстильнішим цього сезону.

Інститут кольору Pantone опублікував добірку найбрендовіших відтінків, серед яких були пастельно-блакитний Spun Sugar (цукрова пряжа) та сонячний жовтий Popcorn.

Мільйони модниць по всьому світу почали вбиратися в одяг саме таких кольорів, аби підтримати Україну.

Жовто-блакитні луки тепер можна побачити в різних куточках світу.

Отож, хутчіше обирай собі патріотичний лук та вражай оточення!

Що може бути елегантнішим та вишуканішим за білий колір?

Саме він викликає асоціації з чистотою, оновленням та красою.

Аби урізноманітнити свої луки можна поєднувати кремові, молочні та ванільні відтінки білого.

Такий колір точно сподобається навіть затятим прихильникам класики.

Відтінок бірюзового кольору Cascade неодмінно виділить тебе з натовпу та освіжить будь-який лук.

Цей зелено-блакитний відтінок чудово поєднується з бежевими та кремовими речами.

Такий колір не матиме надто вульгарний вигляд, однак неодмінно дозволить тобі бути цікавою та неординарною.

До речі, бірюзовий одяг особливо пасуватиме власницям блакитних та зелених очей.

Ще одним трендовим відтінком став Potpourri (попурі).

Цей ніжний пастельний колір перетворить тебе на романтичну натуру.

Весна викликає асоціації з молодістю, свіжістю та жіночою красою, тож саме час вбиратися в речі рожевого кольору.

Ти можеш поєднувати пудровий з білим або навіть чорним одягом.

Цей неймовірний відтінок прикрасить будь-яку дівчину.

Ну й куди ж без зеленого кольору навесні!

Глибокий та розкішний смарагдовий колір та всі відтінки зеленого не залишать байдужими нікого!

Костюми такого кольору матимуть особливо елегантний вигляд, а сукні надаватимуть робі легкості та вишуканості.

Зверни увагу на те, що смарагдовий чудово поєднується із золотими аксесуарами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про образи світових зірок на підтримку України.

Фото: Pexels

