Безпека в разі окупації: що робити з телефоном, аби вберегтися від російських загарбників

Як підготуватися до можливої окупації?

В умовах повномасштабної війни вкрай важко передбачити навіть найближче майбутнє.

У такі непрості часи варто готуватися до будь-якого перебігу подій.

Особливо важливо заздалегідь убезпечити себе, якщо ви перебуваєте в областях, де існує високий ризик окупації.

Розповідаємо, як інформаційно підготуватися до можливої окупації.

Окупанти дуже часто перевіряють телефони або взагалі забирають їх.

Аби не наражати себе на небезпеку, заздалегідь випишіть усі важливі контакти в блокнот, який завжди буде під рукою.

Видаліть номери рідних та знайомих з телефона, аби рашисти не змогли шантажувати ваших близьких або розсилати їх з вашого номера фейкові смс.

Видаліть із систем безконтактної оплати всі свої банківські картки.

Так окупанти не зможуть розраховуватися вашими грошима, навіть якщо викрадуть телефон.

Усі особисті світлини та відео слід перенести у хмарне сховище або на жорсткий диск.

Після цього всі матеріали потрібно видалити з телефона, аби окупанти не могли їх побачити.

Не забудьте видалити логін та пароль від вашого хмарного сховища.

Згуртуйтеся разом із рідними та сусідами та оберіть спільний запасний телефон із найбільшою місткістю батареї.

Заздалегідь поповніть рахунок на номері та заховайте гаджет на вулиці, аби окупанти його не знайшли.

За можливості знімайте на цей пристрій обстріли, пограбування та інші злочини без фіксування облич та озвучування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як убезпечитися від прослуховування дзвінків під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.