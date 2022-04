Виходити з дому не потрібно: як отримати пенсію на тимчасово окупованих територіях України

Як отримати пенсію на тимчасово окупованих територіях України?

Через повномасштабний наступ Росії на Україну зазнали змін усі сфери нашого життя.

Активні бойові дії й тимчасова окупація певних територій унеможливлюють роботу Укрпошти, банків та Пенсійного фонду в деяких регіонах.

Відтак, у багатьох українців старшого віку виникає питання щодо отримання пенсій у гарячих точках та в захоплених окупантами містах і селах.

Особливо страждають пенсіонери, які звикли отримувати допомогу від держави з доставленням додому.

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі телемарафону розповіла, як отримати пенсію на окупованих територіях або в гарячих точках.

За словами Марини Лазебної, пенсіонери, що залишитися на окупованих, оточених або небезпечних територіях, отримуватимуть повну суму пенсій на рахунки, відкриті в Ощадбанку.

Відповідне рішення уряд ухвалив 26 квітня.

Укрпошта інформуватиме Пенсійний фонд про те, що вона не має змоги доставити пенсії у певні населені пункти, а органи влади самостійно відкриватимуть рахунки в Ощадбанку, де накопичуватимуться пенсії.

Відтак, виходити з дому, аби отримати виплати, не доведеться.

До речі, якщо людина не бажає отримувати кошти з банківського рахунку, вона може повідомити про це Укрпошту й забрати пенсію саме у відділенні пошти, коли вона відновить свою роботу.

Варто зазначити, що пенсіонери, які раніше отримували виплати на банківську картку, щомісячно одержуватимуть свої кошти без змін.

Слід наголосити на тому, що пенсіонери, які покинули тимчасово окуповані території, можуть отримати свої виплати через Ощадбанк без відкриття рахунку, через пошту й через раніше відкритий банківський рахунок, на який надходили гроші.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виплачуватимуть пенсії в умовах бойових дій.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.