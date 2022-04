Безпека понад усе: як користуватися телефоном в окупації

Як безпечно користуватися телефоном, якщо ви перебуваєте в окупації?

У період повномасштабної війни телефон з гаджета, який ми використовували здебільшого для розваг та спілкування, перетворився на справжнього рятівника.

Смартфони допомагають нам підтримувати зв’язок із рідними, дізнаватися важливу інформацію й навіть знищувати ворогів.

Однак українцям, що опинилися в окупації, слід користуватися своїми пристроями вкрай обачно.

Необережність може стати причиною агресії російських військових.

Розповідаємо, як правильно користуватися телефоном, якщо ви перебуваєте в окупації.

За можливості знайдіть старий телефон, що працює.

Його можна буде віддати окупантам, якщо вони цього вимагатимуть.

А от основний телефон, який ви плануєте використовувати для зв’язку, краще заховати в надійне та сухе місце.

За кожної можливості намагайтеся заряджати телефон, адже в будь-який момент світло й електрика можуть зникнути.

Не забувайте й про павербанки: вони також мають бути зарядженими завжди.

Аби заощадити заряд смартфона, увімкніть режим енергоощадження.

Заздалегідь завантажте файли та контент, що потрібен для виживання, у пам’ять телефону, адже доступ до інтернету також може зникнути.

Пам’ятайте про те, що ворог може відстежувати дії в мережі операторів мобільного зв’язку, тож свої повідомлення про пересування російських військових або їхні звірства також слід видаляти разом із чатами.

Усі світлини краще відправляти через месенджери й видаляти в себе.

Аби захистити свій смартфон від сторонніх осіб, використовуйте вбудовані засоби блокування.

Можна встановити графічний пароль або ж спеціальний код.

На Android блокування можна поставити в налаштуваннях, натиснувши на опцію “Безпека/Безпека пристрою”, а потім обравши Пін-код, Відбиток пальця або Фейсконтроль.

До речі, можна також перенести фото та інші дані в секретну папку Knox, якщо ви користуєтеся телефоном від Samsung.

Обов’язково заздалегідь завантажте контент із цих застосунків для доступу офлайн:

Застосунок “Повітряна тривога”

Android: https://bit.ly/3L50Uqt

iOS: https://apple.co/3EyhvR3

Застосунок TacticMedAid

Android: https://bit.ly/3uCifjo

iOS: https://apple.co/3v03oRg

Застосунок «Перша допомога»

Android: https://bit.ly/3K62DdH

iOS: https://apple.co/3LhVate

Послуга StarFind

Абоненти Київстар можуть отримувати дані про місцеперебування своїх рідних за допомогою цього застосунку.

Під’єднати послугу можна за посиланням.

Потурбуйтеся про те, щоб на пристрої та у хмарі зберігалися копії усіх ваших важливих документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини і т.д.).

Такі світлини краще зберігати в секретних папках.

Їх можна створити в налаштуваннях або в самій галереї.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо російські військові забрали телефон.

Фото: Pexels

