Безпека понад усе: як користуватися телефоном в окупації

Як безпечно користуватися телефоном, якщо ви перебуваєте в окупації?
У період повномасштабної війни телефон з гаджета, який ми використовували здебільшого для розваг та спілкування, перетворився на справжнього рятівника.
Смартфони допомагають нам підтримувати зв’язок із рідними, дізнаватися важливу інформацію й навіть знищувати ворогів.
Однак українцям, що опинилися в окупації, слід користуватися своїми пристроями вкрай обачно.
Необережність може стати причиною агресії російських військових.
Розповідаємо, як правильно користуватися телефоном, якщо ви перебуваєте в окупації.
Як безпечно користуватися телефоном в окупації?
Заховайте основний смартфон
За можливості знайдіть старий телефон, що працює.
Його можна буде віддати окупантам, якщо вони цього вимагатимуть.
А от основний телефон, який ви плануєте використовувати для зв’язку, краще заховати в надійне та сухе місце.
Потурбуйтеся про зарядку
За кожної можливості намагайтеся заряджати телефон, адже в будь-який момент світло й електрика можуть зникнути.
Не забувайте й про павербанки: вони також мають бути зарядженими завжди.
Аби заощадити заряд смартфона, увімкніть режим енергоощадження.
Видаліть усе, що може нашкодити
Заздалегідь завантажте файли та контент, що потрібен для виживання, у пам’ять телефону, адже доступ до інтернету також може зникнути.
Аби убезпечити себе, видаліть усю інформацію, яка може нашкодити вам у разі затримання: фото, відео, завантажені файли та листування, контакти волонтерів та журналістів.
Пам’ятайте про те, що ворог може відстежувати дії в мережі операторів мобільного зв’язку, тож свої повідомлення про пересування російських військових або їхні звірства також слід видаляти разом із чатами.
Усі світлини краще відправляти через месенджери й видаляти в себе.
Використовуйте блокування
Аби захистити свій смартфон від сторонніх осіб, використовуйте вбудовані засоби блокування.
Можна встановити графічний пароль або ж спеціальний код.
На Android блокування можна поставити в налаштуваннях, натиснувши на опцію “Безпека/Безпека пристрою”, а потім обравши Пін-код, Відбиток пальця або Фейсконтроль.
До речі, можна також перенести фото та інші дані в секретну папку Knox, якщо ви користуєтеся телефоном від Samsung.
Установіть корисні додатки
Обов’язково заздалегідь завантажте контент із цих застосунків для доступу офлайн:
Застосунок “Повітряна тривога”
Android: https://bit.ly/3L50Uqt
Застосунок TacticMedAid
Android: https://bit.ly/3uCifjo
Застосунок «Перша допомога»
Android: https://bit.ly/3K62DdH
Послуга StarFind
Абоненти Київстар можуть отримувати дані про місцеперебування своїх рідних за допомогою цього застосунку.
Під’єднати послугу можна за посиланням.Також по темі: Цифрова гігієна у смартфоні: 3 прості правила, що захистять від хакерів Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни Кібербезпека: як захистити свій смартфон під час війни
Збережіть копії документів
Потурбуйтеся про те, щоб на пристрої та у хмарі зберігалися копії усіх ваших важливих документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини і т.д.).
Такі світлини краще зберігати в секретних папках.
Їх можна створити в налаштуваннях або в самій галереї.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо російські військові забрали телефон.
Фото: Pexels