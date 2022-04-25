Безпека понад усе: як користуватися телефоном в окупації

Як безпечно користуватися телефоном, якщо ви перебуваєте в окупації?

У період повномасштабної війни телефон з гаджета, який ми використовували здебільшого для розваг та спілкування, перетворився на справжнього рятівника.

Смартфони допомагають нам підтримувати зв’язок із рідними, дізнаватися важливу інформацію й навіть знищувати ворогів.

Однак українцям, що опинилися в окупації, слід користуватися своїми пристроями вкрай обачно.

Необережність може стати причиною агресії російських військових.

Розповідаємо, як правильно користуватися телефоном, якщо ви перебуваєте в окупації.

Як безпечно користуватися телефоном в окупації?

Заховайте основний смартфон

За можливості знайдіть старий телефон, що працює.

Його можна буде віддати окупантам, якщо вони цього вимагатимуть.

А от основний телефон, який ви плануєте використовувати для зв’язку, краще заховати в надійне та сухе місце.

Потурбуйтеся про зарядку

За кожної можливості намагайтеся заряджати телефон, адже в будь-який момент світло й електрика можуть зникнути.

Не забувайте й про павербанки: вони також мають бути зарядженими завжди.

Аби заощадити заряд смартфона, увімкніть режим енергоощадження.

Видаліть усе, що може нашкодити

Заздалегідь завантажте файли та контент, що потрібен для виживання, у пам’ять телефону, адже доступ до інтернету також може зникнути.

Аби убезпечити себе, видаліть усю інформацію, яка може нашкодити вам у разі затримання: фото, відео, завантажені файли та листування, контакти волонтерів та журналістів.

Пам’ятайте про те, що ворог може відстежувати дії в мережі операторів мобільного зв’язку, тож свої повідомлення про пересування російських військових або їхні звірства також слід видаляти разом із чатами.

Усі світлини краще відправляти через месенджери й видаляти в себе.

Використовуйте блокування

Аби захистити свій смартфон від сторонніх осіб, використовуйте вбудовані засоби блокування.

Можна встановити графічний пароль або ж спеціальний код.

На Android блокування можна поставити в налаштуваннях, натиснувши на опцію “Безпека/Безпека пристрою”, а потім обравши Пін-код, Відбиток пальця або Фейсконтроль.

До речі, можна також перенести фото та інші дані в секретну папку Knox, якщо ви користуєтеся телефоном від Samsung.

Установіть корисні додатки

Обов’язково заздалегідь завантажте контент із цих застосунків для доступу офлайн:

Застосунок “Повітряна тривога”

Android: https://bit.ly/3L50Uqt

iOS: https://apple.co/3EyhvR3

Застосунок TacticMedAid

Android: https://bit.ly/3uCifjo

iOS: https://apple.co/3v03oRg

Застосунок «Перша допомога»

Android: https://bit.ly/3K62DdH

iOS: https://apple.co/3LhVate

Послуга StarFind

Абоненти Київстар можуть отримувати дані про місцеперебування своїх рідних за допомогою цього застосунку.

Під’єднати послугу можна за посиланням.

Збережіть копії документів

Потурбуйтеся про те, щоб на пристрої та у хмарі зберігалися копії усіх ваших важливих документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини і т.д.).

Такі світлини краще зберігати в секретних папках.

Їх можна створити в налаштуваннях або в самій галереї.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо російські військові забрали телефон.

Фото: Pexels

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