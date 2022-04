Театральна вистава для пропагандистів: як діяти, якщо окупанти проводять псевдореферендум у вашому місті

Як діяти, якщо окупанти проводять фейковий референдум у вашому місті?

Для російських загарбників не існує моральних та законодавчих норм.

Вони самі створюють собі закони й закопують себе з кожним днем усе глибше в яму невігластва.

Аби формально приєднати до себе території, окупанти часто використовують псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях.

Розповідаємо, що робити, якщо окупанти проводять фейковий референдум у вашому місті та як їм завадити.

За словами політолога Костянтина Батозького, РФ використовує “референдуми” для виправдання своєї агресії проти України й окупації наших територій.

Пропагандистам важко визначити одну версію причин нападу на нашу державу, тож проголошення “альтернативної України” — це остаточна їхня відповідь на запитання, чому прийшли на чужі території.

Аби створити картинку для своїх ЗМІ, вони можуть показати, що херсонський народ нібито виступає за приєднання до країни-агресора.

І ніхто не зважатиме на те, що люди можуть погодитися на це лише під дулом автомата.

Важливо пам’ятати, що загарбники влаштовують свої фейкові референдуми незалежно від реальності.

Зважаючи на досвід Криму, Донеччини й Луганщини у 2014 році, вони можуть завести статистів з окупованого півострова й створити для їхніх пропагандистів ілюзію масовості опитування.

Реальних мешканців, за словами Костянтина, майже не залучатимуть, адже їхні настрої свідчать про любов до Батьківщини.

Слід зазначити, що в правовому полі не може існувати ніякого “кримського”, “херсонського” чи “каховського” народу.

Усі громадяни України — це єдиний та неподільний народ.

Дії окупантів не визнаватиме ані Україна, ані весь світ.

Міжнародна спільнота такі псевдореферендуми взагалі вважатиме спробою анексії територій.

Намагайтеся фіксувати українців, що допомагають окупантам, аби потім притягнути зрадників до відповідальності.

Якщо ви бачите, як на проросійські мітинги завозять акторів, також знімайте цей процес.

За можливості проведіть у день псевдореферендуму проукраїнський мітинг, щоб створити альтернативну картинку.

Саме такі збори допоможуть у майбутньому довести волевиявлення українського народу проти окупації.

Пам’ятайте про те, що ваше головне завдання — залишитися живими, тож якщо фіксування колаборантів і проросійських мітингів, а також відмова від анкетування загрожують вашому життю, грайте за правилами окупантів.

Діяти варто вкрай обережно.

Слід зазначити, що навіть “успішне” проведення псевдореферендуму не вплине на майбутнє тимчасово окупованих територій, адже така процедура не є легітимною.

Території зрештою обов’язково звільнять, а всі злочинці отримають свої покарання.

Україна обов’язково переможе, адже на нашому боці правда!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як користуватися телефоном в окупації.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.