Ворог може прослуховувати розмови! Як убезпечитися від втручання окупантів?

Як убезпечитися від прослуховування дзвінків під час війни?

В умовах повномасштабних бойових дій окупанти використовують всі методи боротьби.

Не нехтують окупанти й прослуховуванням дзвінків цивільних.

У такі непрості часи загарбники можуть втручатися в роботу мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях.

Аби убезпечити свої розмови від чужинців, варто пам’ятати кілька простих правил.

Розповідаємо, як перевірити, чи можуть вас прослуховувати.

Аби отримати доступ до чужих дзвінків, окупанти використовують “паралельну переадресацію”, яка дозволяє транслювати виклики одночасно на двох номерах (безпосереднього абонента та іншого невідомого номера).

Аби перевірити, чи встановлена на вашому мобільному номері переадресація викликів, скористайтеся сервісними кодами, що підходять для всіх телефонів:

А щоб розмови точно залишалися конфіденційними, краще використовувати месенджери із шифруванням, до яких зловмисники точно не отримають доступ.

Будьте обачними та вірте в нашу перемогу. Разом ми неодмінно подолаємо ворога!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як користуватися телефоном в окупації.

Фото: Pexels

