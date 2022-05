Лікування закордоном: польські аналоги українських препаратів

Польські відповідники українських препаратів.

Війна й активні бойові дії в деяких регіонах змусили мільйони українців утікати якомога далі від обстрілів, аби зберегти своє життя.

Громадяни активно евакуювалися в Чехію, Угорщину, Німеччину, зокрема й у сусідню Польщу, яка гостинно приймає біженців з України.

Хвороби й погане самопочуття зненацька можуть застати нас будь-де, тож варто знати, які пігулки купувати в місцевих аптеках.

Фармацевтка Яна Українська розповіла, які польські ліки відповідають нашим звичним українським препаратам.

Головний біль — проблема, яка вкрай часто надокучає всім, особливо в умовах постійного стресу.

У Польщі є кілька аналогів нашого парацетамолу: APAP для дорослих, Junior у гранулах для дітей віком від чотирьох років та суспензія Panadol для малечі віком від трьох місяців.

Зубний біль, мігрені та біль у м’язах допоможе полегшити Ібупрофен, який має такі польські аналоги:

Діткам від народження підійде Marimer baby, дорослі можуть використовувати ізотонічний або гіпотонічний спрей Marimer.

Дітям віком від 2 до 11 років підійде Otrivin 0.05% спрей для носа.

Дорослі та підлітки віком від 12 років можуть використовувати Otrivin 0,1%.

Замінником нашого Галазоліну в Польщі стане Xylometazolin 0.1% (для підлітків від 12 років) та Xylometazolin 0.05% (для дітей віком від 2 до 12 років).

У Польщі також є три різновиди Називіну: Nasivin Baby для діток від 3 місяців до 1 року, Nasivin Kids для дітей віком від 1 до 6 років, а також Nasivin Classic для дітей від 6 років.

Звичний Тантум Верде продається і в Польщі, однак можна скористатися його аналогом – Uniben.

Цей спрей підійде дітям віком від 6 років.

Якщо у вас немає алергії на лідокаїн, можна скористатися аналогом Лідоксану — Gardimax medica (льодяники для дорослих та дітей віком від 6 років).

Також біль у горлі втамує спрей Orofar Total Action, який підійде дітям віком від 6 років.

Замінником Кларитину в Польщі стане Claritine Allergy, який можна давати дітям віком від 6 років.

Аналог Цетрину — Zyrtec UCB для дорослих і дітей, старших за 6 років.

Діткам віком від двох років також можна давати сироп з кальцієм Duozinal.

Аналог нашого Магнію В6 Антистрес — Magne B6 Forte у Польщі.

Октенисепт у Польщі має назву Octenisept та продається у вигляді спрею або гелю.

Польський аналог перекису водню – Woda utleniona 3%.

У сусідній країні також можна знайти Бетадин.

У польських аптеках продається Canesten 500 mg, а також аналог Клортимазолу в кремі — Clotidal.

Варто зазначити, що гормональні препарати, ліки для серця і т.д. продаються здебільшого за рецептом, тож вам доведеться звернутися до лікаря за рецептом.

