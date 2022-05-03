Лікування закордоном: польські аналоги українських препаратів

Польські відповідники українських препаратів.
Війна й активні бойові дії в деяких регіонах змусили мільйони українців утікати якомога далі від обстрілів, аби зберегти своє життя.
Громадяни активно евакуювалися в Чехію, Угорщину, Німеччину, зокрема й у сусідню Польщу, яка гостинно приймає біженців з України.
Хвороби й погане самопочуття зненацька можуть застати нас будь-де, тож варто знати, які пігулки купувати в місцевих аптеках.
Фармацевтка Яна Українська розповіла, які польські ліки відповідають нашим звичним українським препаратам.
Польські аналоги українських препаратів
Парацетамол
Головний біль — проблема, яка вкрай часто надокучає всім, особливо в умовах постійного стресу.
У Польщі є кілька аналогів нашого парацетамолу: APAP для дорослих, Junior у гранулах для дітей віком від чотирьох років та суспензія Panadol для малечі віком від трьох місяців.
Ібупрофен
Зубний біль, мігрені та біль у м’язах допоможе полегшити Ібупрофен, який має такі польські аналоги:
- Суспензія Nurofen forte для дітей віком від 3-х місяців
- Різноманітні свічки, які можна використовувати з 3 місяців та 2 років
- Суспензія Nurofen JUNIOR для дітей від 6 до 12 років
- Суспензія Ibum Forte для маленьких дітей віком від 3 місяців
- Ibum 200 mg та Ibum Forte 400 mg для дорослих і дітей віком від 12 років
Морська вода
Діткам від народження підійде Marimer baby, дорослі можуть використовувати ізотонічний або гіпотонічний спрей Marimer.
Судинозвужувальні препарати
Дітям віком від 2 до 11 років підійде Otrivin 0.05% спрей для носа.
Дорослі та підлітки віком від 12 років можуть використовувати Otrivin 0,1%.
Замінником нашого Галазоліну в Польщі стане Xylometazolin 0.1% (для підлітків від 12 років) та Xylometazolin 0.05% (для дітей віком від 2 до 12 років).
У Польщі також є три різновиди Називіну: Nasivin Baby для діток від 3 місяців до 1 року, Nasivin Kids для дітей віком від 1 до 6 років, а також Nasivin Classic для дітей від 6 років.
Ліки проти болю в горлі
Звичний Тантум Верде продається і в Польщі, однак можна скористатися його аналогом – Uniben.
Цей спрей підійде дітям віком від 6 років.
Якщо у вас немає алергії на лідокаїн, можна скористатися аналогом Лідоксану — Gardimax medica (льодяники для дорослих та дітей віком від 6 років).
Також біль у горлі втамує спрей Orofar Total Action, який підійде дітям віком від 6 років.
Препарати від алергії
Замінником Кларитину в Польщі стане Claritine Allergy, який можна давати дітям віком від 6 років.
Аналог Цетрину — Zyrtec UCB для дорослих і дітей, старших за 6 років.
Діткам віком від двох років також можна давати сироп з кальцієм Duozinal.
Ліки для шлунково-кишкового тракту
- Активоване вугілля – Carbo Medicinalis з 12 років
- Смекта – Smecta порошок від 2 років
- Лоперамід – Laremid таблетки з 6 років
- Регідрон – Orsalit, робити суміш із 200 мл води
- Панкреатин 8000 – Lipancrea 8000
- Омез – Polprazol Max
- Еспумізан – Espumisan
- Маалокс, Креон, Ренні та Гавіскон є в польських аптеках
- Піколакс – Pikopil
- Нормазе – Normalac
- Сенна в пігулках – Xenna Extra Comfort
- Послаблювальне можна знайти за упакуванням, схожим на Гутталакс
Заспокійливі
Аналог нашого Магнію В6 Антистрес — Magne B6 Forte у Польщі.Також по темі: Якщо болить зуб: 3 способи швидко зняти біль, якщо немає змоги піти до лікаря Де купити ліки в Києві: інтерактивна карта аптек, які працюють Без пігулок: боремося зі стресом природними методами
Антисептики
Октенисепт у Польщі має назву Octenisept та продається у вигляді спрею або гелю.
Польський аналог перекису водню – Woda utleniona 3%.
У сусідній країні також можна знайти Бетадин.
Ліки проти молочниці
У польських аптеках продається Canesten 500 mg, а також аналог Клортимазолу в кремі — Clotidal.
Варто зазначити, що гормональні препарати, ліки для серця і т.д. продаються здебільшого за рецептом, тож вам доведеться звернутися до лікаря за рецептом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які заспокійливі можна давати дітям.
Фото: Pexels