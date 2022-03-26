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ICTV Ранок 26.03.2022 18:00
26.03.2022 18:00
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Знімаємо стрес у дітей: які заспокійливі можна давати малечі?

Знімаємо стрес у дітей: які заспокійливі можна давати малечі?

Які заспокійливі препарати можна вживати дітям?

Під час бойових дій від стресу й хвилювання страждають і дорослі, і маленькі українці.

Гучні звуки вибухів, часті сирени, зміна обстановки через вимушений переїзд — усе це залишає відбиток на нервовій системі дітей.

Якщо словами заспокоїти малечу вже не вдається, на допомогу прийдуть спеціальні ліки.

Однак із препаратами варто бути особливо обережними, особливо коли йдеться про дитячий організм.

Лікар Галина Похмурська розповіла, які заспокійливі можна давати малечі та в якій кількості їх слід вживати.

Які заспокійливі не нашкодять дітям та в якій кількості їх давати?

Список безпечних препаратів

Доктор радить за потреби давати дітям Барбовал, Валокордин, Валеріану, Корвалол.

Усі ці ліки можуть вживати й дорослі.

Дозування для дітей

Дозування препаратів залежить від віку та тілобудови дитини.

Валеріану худим діткам від 10 до 16 років слід вживати по 5-7 крапель.

Якщо ж дитина має середньостатистичну вагу, то можна давати 10 крапель.

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Підліткам віком від 16 років слід давати 10-15 крапель настоянки валеріани.

Барбовал, Валокордин та Корвалол мають інші дозування.

Худим дітям віком від 10 до 16 років варто давати по 3-4 краплі одного з препаратів.

Малеча зі звичайною вагою може вживати 5 крапель.

Підліткам, старшим за 16 років, лікарка рекомендує давати по 10 крапель, а за наявності зайвої ваги — 15 крапель.

Якщо ліки не допомагають подолати стрес протягом певного часу, бажано звернутися до лікаря за консультацією.

Піклуйтеся про нервову систему ваших діток, зберігайте спокій та вірте в наше щасливе майбутнє!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати дитину, яка боїться голосних звуків та вибухів.

Фото: Pexels

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Теги: Діти, Здоров'я, пігулки
26.03.2022 18:00



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