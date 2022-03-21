УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 21.03.2022 18:00
21.03.2022 18:00
Поділитися

Без пігулок: боремося зі стресом природними методами

Без пігулок: боремося зі стресом природними методами

Методи боротьби зі стресом без пігулок

Через війну в багатьох розвивається тривожність і паніка.

Постійний інформаційний потік, що ллється на нас з усіх боків, руйнує нервову систему й змушує боятися.

У такий непростий час важливо викорінювати стрес, що заважає нам мислити раціонально в критичних ситуаціях.

Нутриціолог Анастасії Голобородько в телеграм каналі Психологічна допомога розповіла, як побороти підступний стрес без додаткових препаратів.

Як боротися зі стресом без заспокійливих пігулок?

Чому виникає стрес і чим він небезпечний?

Постійне навантаження на нервову систему з часом змушує її залучати захисні механізми.

Річ у тім, що під час стресу нашому організму потрібен гормон кортизол, який відповідає за безліч механізмів усередині нас.

Проте разом з тим він обмежує ті функції, що в тривожних ситуаціях нам непотрібні й змушує людину контролювати тільки мотивацію, настрій і страх

Коли небезпека нависає над нами постійно, виникає “надниркова втома”, що означає неспроможність органу виконувати свою нормальну роботу.

Синдром стресу провокує й безліч інших негативних процесів: депресія, порушення сну, дисбаланс гормонів, безпліддя, резистентність до інсуліну і т.д.

Саме тому викорінювати його потрібно якомога швидше.

Також по темі: Діти й війна: як вберегти дитячу психіку Плакати не соромно. Як уберегти психіку під час війни – поради НСЗУ Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині

Як боротися зі стресом без медикаментів? 

Ці дієві методи доступні кожному, тож не нехтуйте своїм психологічним станом і почніть боротися з проблемою вже сьогодні:

  • Неважкі фізичні навантаження: йога, піші прогулянки, пілатес
  • Ванни з морською сіллю. Важливо під час цієї процедури відкласти телефон і не відриватися на новини
  • Контрастний душ
  • Відпочинок від джерел інформації
  • Прийоми їжі без телефону
  • Дихальні практики (інтервальне дихання тощо)
  • Розслаблення тіла: ляжте на ліжко й зніміть напругу в усіх кінцівках
  • Медитації
  • Режим сну: намагайтеся лягати в ліжко до 23.00
  • Корисні добавки: магній, CBD, релора, GABA

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти своєму тілу й психіці під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: війна в Україні, Здоров'я, поради психолога, стрес
21.03.2022 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь