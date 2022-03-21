Без пігулок: боремося зі стресом природними методами

Методи боротьби зі стресом без пігулок
Через війну в багатьох розвивається тривожність і паніка.
Постійний інформаційний потік, що ллється на нас з усіх боків, руйнує нервову систему й змушує боятися.
У такий непростий час важливо викорінювати стрес, що заважає нам мислити раціонально в критичних ситуаціях.
Нутриціолог Анастасії Голобородько в телеграм каналі Психологічна допомога розповіла, як побороти підступний стрес без додаткових препаратів.
Як боротися зі стресом без заспокійливих пігулок?
Чому виникає стрес і чим він небезпечний?
Постійне навантаження на нервову систему з часом змушує її залучати захисні механізми.
Річ у тім, що під час стресу нашому організму потрібен гормон кортизол, який відповідає за безліч механізмів усередині нас.
Проте разом з тим він обмежує ті функції, що в тривожних ситуаціях нам непотрібні й змушує людину контролювати тільки мотивацію, настрій і страх
Коли небезпека нависає над нами постійно, виникає “надниркова втома”, що означає неспроможність органу виконувати свою нормальну роботу.
Синдром стресу провокує й безліч інших негативних процесів: депресія, порушення сну, дисбаланс гормонів, безпліддя, резистентність до інсуліну і т.д.
Саме тому викорінювати його потрібно якомога швидше.Також по темі: Діти й війна: як вберегти дитячу психіку Плакати не соромно. Як уберегти психіку під час війни – поради НСЗУ Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині
Як боротися зі стресом без медикаментів?
Ці дієві методи доступні кожному, тож не нехтуйте своїм психологічним станом і почніть боротися з проблемою вже сьогодні:
- Неважкі фізичні навантаження: йога, піші прогулянки, пілатес
- Ванни з морською сіллю. Важливо під час цієї процедури відкласти телефон і не відриватися на новини
- Контрастний душ
- Відпочинок від джерел інформації
- Прийоми їжі без телефону
- Дихальні практики (інтервальне дихання тощо)
- Розслаблення тіла: ляжте на ліжко й зніміть напругу в усіх кінцівках
- Медитації
- Режим сну: намагайтеся лягати в ліжко до 23.00
- Корисні добавки: магній, CBD, релора, GABA
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти своєму тілу й психіці під час війни.
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