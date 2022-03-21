Без пігулок: боремося зі стресом природними методами

Методи боротьби зі стресом без пігулок

Через війну в багатьох розвивається тривожність і паніка.

Постійний інформаційний потік, що ллється на нас з усіх боків, руйнує нервову систему й змушує боятися.

У такий непростий час важливо викорінювати стрес, що заважає нам мислити раціонально в критичних ситуаціях.

Нутриціолог Анастасії Голобородько в телеграм каналі Психологічна допомога розповіла, як побороти підступний стрес без додаткових препаратів.

Як боротися зі стресом без заспокійливих пігулок?

Чому виникає стрес і чим він небезпечний?

Постійне навантаження на нервову систему з часом змушує її залучати захисні механізми.

Річ у тім, що під час стресу нашому організму потрібен гормон кортизол, який відповідає за безліч механізмів усередині нас.

Проте разом з тим він обмежує ті функції, що в тривожних ситуаціях нам непотрібні й змушує людину контролювати тільки мотивацію, настрій і страх

Коли небезпека нависає над нами постійно, виникає “надниркова втома”, що означає неспроможність органу виконувати свою нормальну роботу.

Синдром стресу провокує й безліч інших негативних процесів: депресія, порушення сну, дисбаланс гормонів, безпліддя, резистентність до інсуліну і т.д.

Саме тому викорінювати його потрібно якомога швидше.

Як боротися зі стресом без медикаментів?

Ці дієві методи доступні кожному, тож не нехтуйте своїм психологічним станом і почніть боротися з проблемою вже сьогодні:

Неважкі фізичні навантаження: йога, піші прогулянки, пілатес

Ванни з морською сіллю. Важливо під час цієї процедури відкласти телефон і не відриватися на новини

Контрастний душ

Відпочинок від джерел інформації

Прийоми їжі без телефону

Дихальні практики (інтервальне дихання тощо)

Розслаблення тіла: ляжте на ліжко й зніміть напругу в усіх кінцівках

Медитації

Режим сну: намагайтеся лягати в ліжко до 23.00

Корисні добавки: магній, CBD, релора, GABA

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти своєму тілу й психіці під час війни.

Фото: Pexels

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