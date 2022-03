Без пігулок: боремося зі стресом природними методами

Методи боротьби зі стресом без пігулок

Через війну в багатьох розвивається тривожність і паніка.

Постійний інформаційний потік, що ллється на нас з усіх боків, руйнує нервову систему й змушує боятися.

У такий непростий час важливо викорінювати стрес, що заважає нам мислити раціонально в критичних ситуаціях.

Нутриціолог Анастасії Голобородько в телеграм каналі Психологічна допомога розповіла, як побороти підступний стрес без додаткових препаратів.

Постійне навантаження на нервову систему з часом змушує її залучати захисні механізми.

Річ у тім, що під час стресу нашому організму потрібен гормон кортизол, який відповідає за безліч механізмів усередині нас.

Проте разом з тим він обмежує ті функції, що в тривожних ситуаціях нам непотрібні й змушує людину контролювати тільки мотивацію, настрій і страх

Синдром стресу провокує й безліч інших негативних процесів: депресія, порушення сну, дисбаланс гормонів, безпліддя, резистентність до інсуліну і т.д.

Саме тому викорінювати його потрібно якомога швидше.

Ці дієві методи доступні кожному, тож не нехтуйте своїм психологічним станом і почніть боротися з проблемою вже сьогодні:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти своєму тілу й психіці під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.