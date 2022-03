Якщо болить зуб: 3 способи швидко зняти біль, якщо немає змоги піти до лікаря

Що робити, якщо болить зуб?

Звісно ж, краще якомога швидше звертатися до стоматолога.

Але під час активних бойових дій і комендантської години в деяких регіонах у жителів просто немає можливості дібратися до медичного закладу.

Ігнорувати біль не варто, адже з часом він тільки посилюватиметься

Розповідаємо, як тимчасово вгамувати зубний біль, коли до лікаря звернутися неможливо.

Ефективним засобом для полегшення зубного болю є холодний компрес.

Для цього приклади до щоки змочений у крижаній воді рушник чи обгорнуті тканиною продукти з морозилки, або просто розсмокчи шматочок льоду.

А от теплі компреси робити не варто – вони могуть лише нашкодити.

Тепло сприяє посиленню запалення і розширюють судини, а отже – від такого «лікування» стане тільки гірше.

Якщо болить зуб, можна прополоскати ротову порожнину солоною водою.

Вона має потужні дезінфікуючі властивості, тому допомагає не лише вгамувати біль, але й призупинити розвиток запалення.

Крім того, це допоможе позбутися дрібних шматочків їжі, які застрягають між зубами та часом провокують сильний біль.

Аби зробити розчин для полоскання, розчини неповну чайну ложку солі у склянці теплої води.

Полегшити стан при сильному зубному болю допоможуть і ефірні олії. Особливо дієвими є олія гвоздики та м’ятні краплі.

Вони допомагають зменшити запалення та чинять потужну знеболювальну дію.

Тож змочи ватний диск ефірною олією, приклади до хворого зуба та потримай кілька хвилин.

Під час війни не варто ігнорувати своє здоров’я.

Зараз нам усім потрібні сили для боротьби, як ніколи раніше!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати медичну допомогу по телефону.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.