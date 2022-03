Де купити ліки в Києві: інтерактивна карта аптек, які працюють

Перелік та карта аптек що працюють.

В Україні через агресію Росії частина аптек залишаються зачиненими.

Перелік відчинених аптек може змінюватися, зважаючи на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами.

Перевіряйте наявність ліків та режим роботи за офіційною картою.

