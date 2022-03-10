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ICTV Ранок 10.03.2022 13:15
10.03.2022 13:15
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Де купити ліки в Києві: інтерактивна карта аптек, які працюють

Де купити ліки в Києві: інтерактивна карта аптек, які працюють

Перелік та карта аптек що працюють.

В Україні через агресію Росії частина аптек залишаються зачиненими.

КМДА закликає мешканців столиці, які мають потребу у медикаментах (у тому числі життєвонеобхідних – гіпотензивні засоби, інсуліни тощо) за першої можливості їх придбати.

Перелік відчинених аптек може змінюватися, зважаючи на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами.

Перевіряйте наявність ліків та режим роботи за офіційною картою.

Також по темі: "Тривожна" аптечка: які ліки в ній мають бути Удар по нафтобазі в Чернігові. Що робити у разі атаки на хімічних об'єктах Пологи в екстремальних умовах. Як народити самостійно вдома чи в укритті

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як отримати медичну допомогу онлайн.

Фото: Unsplash

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Теги: аптекі, ліки, Україна
10.03.2022 13:15



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