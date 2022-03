Соцвиплати в умовах війни: хто отримуватиме допомогу від держави

Чи продовжуватимуть українцям надходити соціальні виплати під час війни?

Бойові дії негативно впливають на всі сфери життя в країні.

Страждає економіка, інфраструктура, щодня помирають невинні люди.

Через останні події в багатьох виникає логічне питання: а чи зможе держава й надалі надавати допомогу незахищеним групам населення?

Розповідаємо, чи продовжуватимуть українці отримувати соціальні виплати в умовах війни.

За даними Пенсійного Фонду України, люди похилого віку неодмінно отримають свої гроші в березні.

Війна дійсно послаблює держбюджет, але не поки здатна його знищити повністю.

Українці, що вимушено змінили своє місце проживання також зможуть отримати пенсії.

Для цього потрібно звернутися до ПФУ й запросити банківський переказ.

Переселеним пенсіонерам не доведеться відкривати новий рахунок у банківській установі.

Зараз у нашій державі на грошову підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю, вагітні жінки, мами-одиначки, сироти, потерпілі на виробництвах і т.д.

Фонд соціального страхування заспокоює:

Однак варто бути готовими до збільшення строків соцвиплат, адже банківські установи опрацьовуватимуть заявки довше, ніж зазвичай.

Родини всіх воїнів, що героїчно загинули під час оборони нашої держави, отримають гарантовану одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень.

Відповідну постанову нещодавно ухвалив український Уряд.

Фото: Pexels

