Пенсії в умовах воєнного стану: що варто знати про виплати для літніх людей

Як виплачуватимуть пенсії в умовах бойових дій?

Для багатьох літніх людей пенсія навіть за мирних часів була єдиним джерелом доходу.

В умовах війни цінність грошових виплат від держави неабияк зросла.

У такі непрості часи пенсіонерам вкрай важливо отримувати допомогу.

Однак чи будуть затримки виплат через надзвичайні обставини в країні?

Асоціація жінок-юристок “ЮрФем” України розповіла, що варто знати про виплати пенсій в умовах воєнного стану та як отримуватимуть гроші пенсіонери, що вимушено переїхали до інших регіонів.

Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця не пізніше 25 числа виключно в грошовій формі.

За потреби виплатний період можуть подовжити й після 25 числа.

Зверніть увагу на те, що якщо термін дії вашої картки завершується, слід повідомити про це в банк, працівники якого автоматично продовжать його.

Пенсіонери, що отримували гроші через Укрпошту та не виїхали з місць постійного проживання, можуть забрати пенсію у відділенні або очікувати на кошти вдома.

Пенсіонери, що виїхали з місця фактичного проживання, можуть повідомити про необхідність отримання виплат за іншою адресою до:

Передати інформацію можна й через особистий електронний кабінет.

Якщо в Мінсоцполітики або до Пенсійного фонду надійде інформація від Нацбанку про те, що уповноважені банки не зможуть виплачувати пенсії, гроші переказуватимуть отримувачам без відкриття рахунків через банківські установи.

Не потрібно відкривати рахунок у банку й тим пенсіонерам, які звернуться до органів соціального захисту населення або до Пенсійного фонду України та нададуть інформацію про тимчасову зміну фактичного місця проживання.

Відтак, отримувач пенсії зможе отримувати пенсію в той банк на території Україні, який він самостійно обере без відкриття рахунку.

