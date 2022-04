Допомога не працевлаштованим: як отримати статус безробітного та виплати від держави в умовах війни

Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу від держави під час війни?

Через повномасштабні бойові дії багато українців втратили роботу.

Хтось вимушено переїхав до безпечніших регіонів, а хтось залишився без підприємства через бомбардування.

У такі непрості часи держава підтримуватиме всіх, хто тимчасово не може працювати.

Розповідаємо, як отримати статус безробітного та виплати від держави.

Аби офіційно отримати статус безробітного, слід написати заяву про надання цього статусу або про припинення реєстрації безробітного.

Заяви можна подати через електронний портал Державної служби зайнятості.

Усі охочі мають змогу зареєструвати заяви й у центрах зайнятості в безпечних областях, а також у застосунку Дія.

Зверніть увагу на те, що центри зайнятості зараз працюють у посиленому режимі, аби забезпечити роботою всіх, хто цього потребує.

У регіонах, де центри зайнятості не зможуть забезпечувати фінансування допомоги, кошти перераховуватимуться через АТ Ощадбанк на рахунки заявників.

Гроші також можна буде отримати шляхом переказу через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Якщо людина відмовиться від суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, гроші не надсилатимуть, а статус безробітного анулюють.

Такі правила зазначені у відповідній постанові Кабміну.

Не працевлаштовані українці, що отримують матеріальну допомогу від держави, зобов’язані виконувати такі роботи на вимогу органів місцевого самоврядування або військового командування.

Фото: Pexels

