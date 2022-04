Як переконати літніх людей спуститися в укриття під час повітряної тривоги: дієві поради

Як переконати літніх людей спуститися в укриття під час повітряної тривоги?

Кілька місяців тому ми й уявити собі не могли, що колись будемо прокидатися й засинати зі звуками сирен мало не щодня.

Однак в умовах війни для більшості українців сигнал тривоги став звичним явищем.

Чимало людей зіштовхуються з великою проблемою: родичі, а особливо близькі старшого віку, безвідповідально ставляться до повітряних тривог.

Хтось лінується спускатися в підземні укриття, а хтось взагалі не вважає за потрібне ховатися.

Однак необачність може коштувати життя в критичних ситуаціях, тож щоразу варто перестраховуватися.

Порадами з Довідника Безбар’єрності допоможуть переконати людину старшого віку спуститися в укриття й зберегти своє життя.

Розробіть чіткий план, за яким ви діятимете в разі повітряної тривоги.

Детально опишіть, як і куди ви спускатиметеся в разі загрози.

Люди похилого віку вкрай часто кажуть: “Мені вже нічого не треба, я все своє пожив/пожила”.

Не лякайтеся таких фраз.

Такі висловлювання ще не означають, що людина опустила руки й не хоче боротися за своє життя.

За словами дуже часто криються біль, тривога й інші переживання.

Дайте зрозуміти ваші близькій людині, що ви її не покинете й будете поряд за будь-яких обставин.

Постійно нагадуйте літній особі, як вам важливо перебувати разом або знати, що ваші родичі в безпеці.

Літні часом можуть агресивно реагувати на прохання спуститися в укриття.

Не випромінюйте негатив у відповідь на їхню злість.

Вмовляти й заспокоювати людину в такому випадку теж не варто.

Дайте собі 30-60 секунд на те, щоб заспокоїтися, і почніть збирати речі.

Після цього спокійно повторіть пропозицію.

Обов’язково беріть із собою в бомбосховище ліки для старших близьких, а також теплий одяг.

Описуйте кожен свій крок дорогою в укриття: “Зараз ми виходимо на вулицю, звертаємо в бік”.

Чіткі інструкції допоможуть людині не розгубитися й не загубити вас в умовах паніки через повітряну тривогу.

Фото: Pixabay

