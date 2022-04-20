Як переконати літніх людей спуститися в укриття під час повітряної тривоги: дієві поради

Як переконати літніх людей спуститися в укриття під час повітряної тривоги?
Кілька місяців тому ми й уявити собі не могли, що колись будемо прокидатися й засинати зі звуками сирен мало не щодня.
Однак в умовах війни для більшості українців сигнал тривоги став звичним явищем.
Чимало людей зіштовхуються з великою проблемою: родичі, а особливо близькі старшого віку, безвідповідально ставляться до повітряних тривог.
Хтось лінується спускатися в підземні укриття, а хтось взагалі не вважає за потрібне ховатися.
Однак необачність може коштувати життя в критичних ситуаціях, тож щоразу варто перестраховуватися.
Порадами з Довідника Безбар’єрності допоможуть переконати людину старшого віку спуститися в укриття й зберегти своє життя.
Як переконати людину старшого віку спуститися в підземне укриття під час повітряної тривоги?
Заздалегідь продумайте план переміщення
Розробіть чіткий план, за яким ви діятимете в разі повітряної тривоги.
Літні люди зазвичай приймають рішення довше, тож їм потрібно заздалегідь усе обдумати без зайвого поспіху й паніки.
Детально опишіть, як і куди ви спускатиметеся в разі загрози.
Дайте зрозуміти, що ви будете поряд
Люди похилого віку вкрай часто кажуть: “Мені вже нічого не треба, я все своє пожив/пожила”.
Не лякайтеся таких фраз.
Такі висловлювання ще не означають, що людина опустила руки й не хоче боротися за своє життя.
За словами дуже часто криються біль, тривога й інші переживання.
Дайте зрозуміти ваші близькій людині, що ви її не покинете й будете поряд за будь-яких обставин.
Постійно нагадуйте літній особі, як вам важливо перебувати разом або знати, що ваші родичі в безпеці.
Не відповідайте агресією на агресію
Літні часом можуть агресивно реагувати на прохання спуститися в укриття.
Не випромінюйте негатив у відповідь на їхню злість.
Вмовляти й заспокоювати людину в такому випадку теж не варто.Також по темі: Повітряна тривога: за яким принципом вмикають сирени та чому це так важливо Додаток, що може врятувати життя: як встановити програму "Повітряна тривога" Врятувати життя попри опір. Як переконати близьких виїхати в безпечне місце під час війни?
Дайте собі 30-60 секунд на те, щоб заспокоїтися, і почніть збирати речі.
Після цього спокійно повторіть пропозицію.
Потурбуйтеся про комфорт та безпеку
Обов’язково беріть із собою в бомбосховище ліки для старших близьких, а також теплий одяг.
Описуйте кожен свій крок дорогою в укриття: “Зараз ми виходимо на вулицю, звертаємо в бік”.
Чіткі інструкції допоможуть людині не розгубитися й не загубити вас в умовах паніки через повітряну тривогу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де ховатися вдома, якщо не встигаєте в укриття.
Фото: Pixabay