Як подбати про свій ментальний стан під час війни. Поради підліткам

Все, що потрібно знати про свій ментальний стан під час війни.

Війна виснажує нас не лише фізично, а й емоційно.

Тому вкрай важливо дбати про свій ментальний стан та зберігати спокій.

ЮНІСЕФ та МВС України зібрали рекомендації для підлітків, що допоможуть подбати про свою безпеку моральний стан.

Дотримуйся порад, зберігай спокій та бережи себе!

Будь уважним(-ою) до того, яку інформацію отримуєш інформацію. Зараз триває інформаційна війна, зброєю якої є фейки. Довіряй лише офіційним джерелам інформації.

Про них ми вже розповідали і знайти їх можна тут.

Не поширюй далі інформацію, якої немає офіційних підтверджень

У разі отримання якоїсь інформації від знайомих, проси посилання на її джерело.

Якщо це можливо хоча б частково.

Це надасть почуття хоч якоїсь стабільності та допоможе тримати себе в нормі.

З батьками та/або іншими важливими для тебе людьми.

Такі обговорення є корисними для емоційної стабілізації та зміцнення єдності з родиною.

Спілкування є базовою потребою кожної людини.

Щоб не почати ізолюватися, ми потребуємо постійного спілкування та емоційної залученості.

Обирай різні теми для обговорень, не фокусуючись на травмуючих для психіки подіях.

Але переконайся, що це безпечно. Волонтерство надає наснагу та внутрішні сили.

Але краще волонтерити разом з батьками або іншими знайомими дорослими.

Фото: Рexels

