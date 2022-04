Не тримайте все в собі! Корисні ресурси, де можна отримати допомогу психолога

Корисні ресурси для отримання психологічної допомоги.

Повномасштабні бойові дії стали справжнім викликом для психіки кожного українця.

Шок, паніка, страх, відчай, люта ненависть та невизначеність — усе це переживає більшість громадян.

У такі непрості часи вкрай важливо відповідально ставитися до свого емоційного стану.

Аби не занепадати духом та не втрачати життєво важливої енергії, варто вчасно звернутися за допомогою спеціаліста, який зможе підтримати та заспокоїти.

Розповідаємо, на яких ресурсах кожен українець може отримати психологічну допомогу.

Варто зазначити, що психотерапевти з РФ та Білорусі не допускаються до роботи, тож усі почуватимуть себе максимально комфортно.

Не соромтеся ділитися своїм болем та переживаннями!

Нам усім зараз необхідна підтримка, аби мати сили для подальшої боротьби з ворогами.

Фото: Pexels

