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ICTV Ранок 06.04.2022 13:00
06.04.2022 13:00
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Не тримайте все в собі! Корисні ресурси, де можна отримати допомогу психолога

Не тримайте все в собі! Корисні ресурси, де можна отримати допомогу психолога

Корисні ресурси для отримання психологічної допомоги.

Повномасштабні бойові дії стали справжнім викликом для психіки кожного українця.

Шок, паніка, страх, відчай, люта ненависть та невизначеність — усе це переживає більшість громадян.

У такі непрості часи вкрай важливо відповідально ставитися до свого емоційного стану.

Аби не занепадати духом та не втрачати життєво важливої енергії, варто вчасно звернутися за допомогою спеціаліста, який зможе підтримати та заспокоїти.

Розповідаємо, на яких ресурсах кожен українець може отримати психологічну допомогу.

Ресурси для отримання психологічної допомоги

  • Безкоштовний сайт психологічної підтримки УкрЄдність від української спілки психотерапевтів.
  • Телефони психологічної підтримки: +380 93 547 37 73, +380 97 112 45 91
  • Психологічна допомога від фундації ВАРТОЖИТИ. Допомогу також надають і в кол-центрі (5522).
  • Телеграм-канал психологічної підтримки Перемога, де психотерапевти готові почути кожного.
  • Соціально-психологічну допомогу надає й Інститут когнітивного моделювання. Усі охочі можуть написати на електронну пошту: info@cognitive.com.ua.
  • Додатковий перелік корисних безкоштовних сервісів можна також переглянути за посиланням.
Також по темі: Упоратись зі стресом під час евакуації: як зберегти психологічне здоров'я при вимушеному переїзді "Все, що ви відчуваєте – це нормально". Психотерапевтка розповіла, як пережити втрату близької людини Неможливо заснути через стрес? Поради, які допоможуть налагодити сон

Варто зазначити, що психотерапевти з РФ та Білорусі не допускаються до роботи, тож усі почуватимуть себе максимально комфортно.

Не соромтеся ділитися своїм болем та переживаннями!

Нам усім зараз необхідна підтримка, аби мати сили для подальшої боротьби з ворогами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пристосуватися до нових обставин та продовжувати життя в умовах війни.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, психологічна підтримка, психологічний стан
06.04.2022 13:00
Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України



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