Не тримайте все в собі! Корисні ресурси, де можна отримати допомогу психолога

Корисні ресурси для отримання психологічної допомоги.

Повномасштабні бойові дії стали справжнім викликом для психіки кожного українця.

Шок, паніка, страх, відчай, люта ненависть та невизначеність — усе це переживає більшість громадян.

У такі непрості часи вкрай важливо відповідально ставитися до свого емоційного стану.

Аби не занепадати духом та не втрачати життєво важливої енергії, варто вчасно звернутися за допомогою спеціаліста, який зможе підтримати та заспокоїти.

Розповідаємо, на яких ресурсах кожен українець може отримати психологічну допомогу.

Ресурси для отримання психологічної допомоги

Безкоштовний сайт психологічної підтримки УкрЄдність від української спілки психотерапевтів.

Телефони психологічної підтримки: +380 93 547 37 73, +380 97 112 45 91

Психологічна допомога від фундації ВАРТОЖИТИ. Допомогу також надають і в кол-центрі (5522).

Телеграм-канал психологічної підтримки Перемога, де психотерапевти готові почути кожного.

Соціально-психологічну допомогу надає й Інститут когнітивного моделювання. Усі охочі можуть написати на електронну пошту: info@cognitive.com.ua.

Додатковий перелік корисних безкоштовних сервісів можна також переглянути за посиланням.

Варто зазначити, що психотерапевти з РФ та Білорусі не допускаються до роботи, тож усі почуватимуть себе максимально комфортно.

Не соромтеся ділитися своїм болем та переживаннями!

Нам усім зараз необхідна підтримка, аби мати сили для подальшої боротьби з ворогами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пристосуватися до нових обставин та продовжувати життя в умовах війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.