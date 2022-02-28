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ICTV Ранок 28.02.2022 09:19
28.02.2022 09:19
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“Ні” фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації

“Ні” фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації

Перелік офіційних джерел інформації, де можна отримати достовірні дані про війну Росії проти України.

Аби уникати фейків, зберігати спокій і не піддаватися паніці, варто рекомендуємо отримувати з надійних джерел.

Офіційні державні канали для отримання інформації

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі

Сектор безпеки і оборони

Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

Фото: Unsplash

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Теги: новини
28.02.2022 09:19
Джерело: Вікна-новини



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