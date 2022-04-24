Звертатися за допомогою — це не соромно! Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки

До кого можна безкоштовно звернутися за психологічною допомогою?
Біль, спричинений повномасштабною війною, впивається в наші серця, немов гострий ніж.
Шок, паніка й постійний страх за своє життя неабияк виснажують нашу нервову систему.
Не в усіх вистачає сил боротися з проявами перманентного стресу самостійно, тож якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, не соромтеся звернутися до фахівців.
У такі непрості часи вони готові допомагати всім, хто цього потребує, безкоштовно.
Розповідаємо, куди можна звернутися за безоплатною психологічною допомогою онлайн.
Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки
- Центр Коло безкоштовно надає кризові психологічні консультації особам, що зіштовхнулися з проблемами через війну. Варто зазначити, що першочергово допомагають вимушеним переселенцям та родичам військових. Записатися на консультацію можна за номером: +380 98 559 65 21 (працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00).
- Люди, що потребують допомоги можуть також звернутися до кол-центру Варто жити, який безкоштовно підтримує всіх, зокрема й онкопацієнтів і їхніх близьких. Звернутися до фахівців можна з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 19:00 за номерами: 5522 — для абонентів Lifecell і Vodafone Ukraine; +38 093 170 72 19 — для абонентів Kyivstar.
- Платформа Як ти?, яку заснувала команда Тритфілд разом з експертами та волонтерами, також знайде для тебе безкоштовного вільного психолога.
- Безкоштовних ізраїльських та українських психологів також можна знайти в базі від Медичної мережі Добробут зібрала базу ізраїльських та українських психологів.
- А от когнітивно-поведінкову терапію безкоштовно можна отримати на інтернет-платформі для психологічних консультацій Розкажи мені. Усі охочі можуть залишити заявку на сайті або звернутися до бота першої психологічної допомоги Друг.
- Отримати психологічну допомогу можна й за телефонами довіри: 0 800 501 212; (044) 456 17 02; (044) 456 17 25.
- Любителі анонімності можуть скористатися безкоштовним чатботом для психологічної терапії Elomia, зо створений за допомогою штучного інтелекту.
- Усі охочі також мають змогу отримати цілодобові безоплатні психологічні консультації від Міжнародної гуманітарної організації People in Need за номером: 0 800 210 160 (цілодобово).
Бережіть себе та своє емоційне здоров’я.
Разом ми обов’язково переможемо!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що допоможе побороти страх невизначеності.
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