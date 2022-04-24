Звертатися за допомогою — це не соромно! Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки

До кого можна безкоштовно звернутися за психологічною допомогою?

Біль, спричинений повномасштабною війною, впивається в наші серця, немов гострий ніж.

Шок, паніка й постійний страх за своє життя неабияк виснажують нашу нервову систему.

Не в усіх вистачає сил боротися з проявами перманентного стресу самостійно, тож якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, не соромтеся звернутися до фахівців.

У такі непрості часи вони готові допомагати всім, хто цього потребує, безкоштовно.

Розповідаємо, куди можна звернутися за безоплатною психологічною допомогою онлайн.

Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки

Центр Коло безкоштовно надає кризові психологічні консультації особам, що зіштовхнулися з проблемами через війну. Варто зазначити, що першочергово допомагають вимушеним переселенцям та родичам військових. Записатися на консультацію можна за номером: +380 98 559 65 21 (працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00).

безкоштовно надає кризові психологічні консультації особам, що зіштовхнулися з проблемами через війну. Варто зазначити, що першочергово допомагають вимушеним переселенцям та родичам військових. Записатися на консультацію можна за номером: (працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00). Люди, що потребують допомоги можуть також звернутися до кол-центру Варто жити, який безкоштовно підтримує всіх, зокрема й онкопацієнтів і їхніх близьких. Звернутися до фахівців можна з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 19:00 за номерами: 5522 — для абонентів Lifecell і Vodafone Ukraine; +38 093 170 72 19 — для абонентів Kyivstar.

Платформа Як ти?, яку заснувала команда Тритфілд разом з експертами та волонтерами, також знайде для тебе безкоштовного вільного психолога.

Безкоштовних ізраїльських та українських психологів також можна знайти в базі від Медичної мережі Добробут зібрала базу ізраїльських та українських психологів.

зібрала базу ізраїльських та українських психологів. А от когнітивно-поведінкову терапію безкоштовно можна отримати на інтернет-платформі для психологічних консультацій Розкажи мені. Усі охочі можуть залишити заявку на сайті або звернутися до бота першої психологічної допомоги Друг.

Усі охочі можуть залишити заявку на сайті або звернутися до бота першої психологічної допомоги Друг. Отримати психологічну допомогу можна й за телефонами довіри: 0 800 501 212 ; (044) 456 17 02 ; (044) 456 17 25.

; ; Любителі анонімності можуть скористатися безкоштовним чатботом для психологічної терапії Elomia, зо створений за допомогою штучного інтелекту.

Усі охочі також мають змогу отримати цілодобові безоплатні психологічні консультації від Міжнародної гуманітарної організації People in Need за номером: 0 800 210 160 (цілодобово).

Бережіть себе та своє емоційне здоров’я.

Разом ми обов’язково переможемо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що допоможе побороти страх невизначеності.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.