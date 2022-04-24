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ICTV Ранок 24.04.2022 15:30
24.04.2022 15:30
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Звертатися за допомогою — це не соромно! Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки

Звертатися за допомогою — це не соромно! Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки

До кого можна безкоштовно звернутися за психологічною допомогою?

Біль, спричинений повномасштабною війною, впивається в наші серця, немов гострий ніж.

Шок, паніка й постійний страх за своє життя неабияк виснажують нашу нервову систему.

Не в усіх вистачає сил боротися з проявами перманентного стресу самостійно, тож якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, не соромтеся звернутися до фахівців.

У такі непрості часи вони готові допомагати всім, хто цього потребує, безкоштовно.

Розповідаємо, куди можна звернутися за безоплатною психологічною допомогою онлайн.

Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки

  • Центр Коло безкоштовно надає кризові психологічні консультації особам, що зіштовхнулися з проблемами через війну. Варто зазначити, що першочергово допомагають вимушеним переселенцям та родичам військових. Записатися на консультацію можна за номером: +380 98 559 65 21 (працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00).
  • Люди, що потребують допомоги можуть також звернутися до кол-центру Варто жити, який безкоштовно підтримує всіх, зокрема й онкопацієнтів і їхніх близьких. Звернутися до фахівців можна з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 19:00 за номерами: 5522 — для абонентів Lifecell і Vodafone Ukraine; +38 093 170 72 19 — для абонентів Kyivstar.

онлайн-консультація

  • Платформа Як ти?, яку заснувала команда Тритфілд разом з експертами та волонтерами, також знайде для тебе безкоштовного вільного психолога.

 

  • Безкоштовних ізраїльських та українських психологів також можна знайти в базі від Медичної мережі Добробут зібрала базу ізраїльських та українських психологів.
  • А от когнітивно-поведінкову терапію безкоштовно можна отримати на інтернет-платформі для психологічних консультацій Розкажи мені. Усі охочі можуть залишити заявку на сайті або звернутися до бота першої психологічної допомоги Друг.
  • Отримати психологічну допомогу можна й за телефонами довіри: 0 800 501 212(044) 456 17 02; (044) 456 17 25.
  • Любителі анонімності можуть скористатися безкоштовним чатботом для психологічної терапії Elomia, зо створений за допомогою штучного інтелекту.
Також по темі: Слухати, вірити та поважати особисті кордони: як підтримати тих, хто пережив зґвалтування? Діти й війна: як вберегти дитячу психіку Упоратись зі стресом під час евакуації: як зберегти психологічне здоров'я при вимушеному переїзді
  • Усі охочі також мають змогу отримати цілодобові безоплатні психологічні консультації від Міжнародної гуманітарної організації People in Need за номером: 0 800 210 160 (цілодобово).

Бережіть себе та своє емоційне здоров’я.

Разом ми обов’язково переможемо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що допоможе побороти страх невизначеності.

Фото: Unsplash

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Теги: війна в Україні, допомога, психологічна підтримка
24.04.2022 15:30
Джерело: Вікна-новини



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