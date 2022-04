Звертатися за допомогою — це не соромно! Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки

До кого можна безкоштовно звернутися за психологічною допомогою?

Біль, спричинений повномасштабною війною, впивається в наші серця, немов гострий ніж.

Шок, паніка й постійний страх за своє життя неабияк виснажують нашу нервову систему.

Не в усіх вистачає сил боротися з проявами перманентного стресу самостійно, тож якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, не соромтеся звернутися до фахівців.

У такі непрості часи вони готові допомагати всім, хто цього потребує, безкоштовно.

Розповідаємо, куди можна звернутися за безоплатною психологічною допомогою онлайн.

Бережіть себе та своє емоційне здоров’я.

Разом ми обов’язково переможемо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що допоможе побороти страх невизначеності.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.