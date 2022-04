Діти й війна: як вберегти дитячу психіку

Як зберегти дитячу психіку від травматичних подій під час війни.

Через воєнні дії на території України, люди втрачають оселі та змушені залишати домівки в пошуках безпечного укриття.

Цей складний період відбився на житті всіх українцях, особливо на дітях.

Енурез, нервові тіки, заїкання, депресії та тривожні різні стани – усе це наслідки жахливої трагедії. Тому батьки повинні докласти максимальних зусиль для того, щоб мінімізувати дитячий страх.

Психолог-практик Елена Архіпова розповіла на своїй сторінці в Instagram, як захистити дитячу психіку від руйнівного впливу війни.

Маленькі діти, як губки, все поглинають в себе.

Тому, якщо вашій дитині до 10 років, краще прибирати їх від телевізора чи пристрою з якого переглядаєте новини.

Кадри війни – це глибоке потрясіння.

Тому кращим рішенням буде слухати новини у навушниках, якщо є така можливість. Або ж читайте їх наодинці, щоб діти не бачили ці картинки.

Якщо ваша дитина постійно поруч з вами – це може бути складно.

До того ж, можливо, вам хочеться розповісти щось і поділитись тим, що у вас відбувається чи дізнатись як справи у ваших рідних.

Але коли дитина дивиться на маму в істериці, яка не може взяти себе в руки та розповідає про те, як все жахливо, то для дитячої психіки це просто катастрофа.

Тобто у неї немає на чому будувати базу впевненості.

Хоча б при дитині не обговорювати жахливі ситуації.

Для цього можна скористатись повідомленнями.

Діти дуже добре залучаються до ігор, навіть за умови, що йде сирена і вам потрібно бігти в бомбосховище.

Знову ж таки, це складно. Але ніхто не говорить, що буде легко.

Ми просто намагаємось врятувати дитячу психіку.

Краще ту, з якою малюк найчастіше грається, це заспокоюватиме.

Створіть з нею якусь ігрову ситуацію. Для того, щоб вона увійшла в цю гру і їй було менш болісно сприймати все те, що відбувається навколо.

Діти не повинні готуватись до смерті, вони мають готуватись до життя.

Тож в укритті можна читати з дитиною книгу, розповідати їй добрі казки, говорити про приємне чи слухати аудіокнигу. Можливо дитина любить щось малювати, або вчіть англійську мову.

Це її налякає.

Якщо раптом запитують вас: “Мама, ми всі помремо?”, ви маєте розуміти, що це у дитини глибинний страх. Вам необхідно сказати їм, що ні, ми будемо жити.

У нас все буде добре. У нас буде прекрасне майбутнє. Намалюйте дитині це майбутнє і готуйтесь разом з нею до го, що все буде добре.

Фото: Рexels

