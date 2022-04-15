Діти й війна: як вберегти дитячу психіку

Як зберегти дитячу психіку від травматичних подій під час війни.
Через воєнні дії на території України, люди втрачають оселі та змушені залишати домівки в пошуках безпечного укриття.
Цей складний період відбився на житті всіх українцях, особливо на дітях.
Енурез, нервові тіки, заїкання, депресії та тривожні різні стани – усе це наслідки жахливої трагедії. Тому батьки повинні докласти максимальних зусиль для того, щоб мінімізувати дитячий страх.
Психолог-практик Елена Архіпова розповіла на своїй сторінці в Instagram, як захистити дитячу психіку від руйнівного впливу війни.
Як вберегти дитячу психіку під час війни
Не дивиться при дітях новини
Маленькі діти, як губки, все поглинають в себе.
Тому, якщо вашій дитині до 10 років, краще прибирати їх від телевізора чи пристрою з якого переглядаєте новини.
Кадри війни – це глибоке потрясіння.
Навіть, якщо вам здається, що дитина грає та не звертає ні на що уваги, то вона все одно все чує і це на неї дуже сильно впливає.
Тому кращим рішенням буде слухати новини у навушниках, якщо є така можливість. Або ж читайте їх наодинці, щоб діти не бачили ці картинки.
Не обговорюйте негативні новини поряд зі своїми дітьми
Якщо ваша дитина постійно поруч з вами – це може бути складно.
До того ж, можливо, вам хочеться розповісти щось і поділитись тим, що у вас відбувається чи дізнатись як справи у ваших рідних.
Але коли дитина дивиться на маму в істериці, яка не може взяти себе в руки та розповідає про те, як все жахливо, то для дитячої психіки це просто катастрофа.
Тобто у неї немає на чому будувати базу впевненості.
Тому батьки зобов’язані тримати себе в руках та контролювати емоції.
Хоча б при дитині не обговорювати жахливі ситуації.
Для цього можна скористатись повідомленнями.
Створюйте ігрові моменти для своїх дітей
Діти дуже добре залучаються до ігор, навіть за умови, що йде сирена і вам потрібно бігти в бомбосховище.
Ви можете говорити дітям про те, що давай зіграємо в гру хто з вас швидше туди добіжить, хто швидше збереться.
Знову ж таки, це складно. Але ніхто не говорить, що буде легко.
Ми просто намагаємось врятувати дитячу психіку.
Коли прямуєте до бомбосховища, то візьміть іграшку.
Краще ту, з якою малюк найчастіше грається, це заспокоюватиме.
Створіть з нею якусь ігрову ситуацію. Для того, щоб вона увійшла в цю гру і їй було менш болісно сприймати все те, що відбувається навколо.Також по темі: Рятівна небайдужість: як допомогти мирному населенню Києва Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію? Додаток, що може врятувати життя: як встановити програму "Повітряна тривога"
Спробуйте зайняти мозок дитини чимось продуктивним
Діти не повинні готуватись до смерті, вони мають готуватись до життя.
Тож в укритті можна читати з дитиною книгу, розповідати їй добрі казки, говорити про приємне чи слухати аудіокнигу. Можливо дитина любить щось малювати, або вчіть англійську мову.
Але робіть все в ігровій формі та не підвищуйте голос, якщо дитина починає капризувати.
Це її налякає.
Якщо раптом запитують вас: “Мама, ми всі помремо?”, ви маєте розуміти, що це у дитини глибинний страх. Вам необхідно сказати їм, що ні, ми будемо жити.
У нас все буде добре. У нас буде прекрасне майбутнє. Намалюйте дитині це майбутнє і готуйтесь разом з нею до го, що все буде добре.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як заспокоїтись під час бойових дій.
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