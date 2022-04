Зберігати гідність і спокій: як правильно поводитися з росіянами під час війни

Як поводитися з росіянами під час війни?

В умовах війни рівень ненависті українців до росіян зростає з кожним днем.

Окупанти знищують домівки мирного населення, руйнують наші пам’ятки культури, розстрілюють невинних людей.

У такі непрості часи агресії до всіх громадян країни-агресора уникнути неможливо, однак варто зберігати свою гідність та честь.

Українка Тетяна, що зараз рятується від війни зі своєю дитиною в Болгарії, зізнається, що не може адекватно і розважливо спілкуватися росіянами, яких вона там час від часу зустрічає.

Психолог Дмитро Карпачов у рамках щоденного дайджесту “Все буде добре – Допомога психолога” на СТБ розповів, як коректно спілкуватися з громадянами РФ.

За словами Дмитра, агресія, яку ми проявляємо на полі бою, цілком закономірна.

У деяких випадках такий стан тільки допомагатиме боротися з ворогами.

Однак агресія не завжди буває корисною.

Коли ви перебуваєте в безпечному місці, прояв агресії буде недоречним і спровокує негативну реакцію у відповідь.

Що більше негативу ви випромінюватимете, то гірше до вас ставитимуться люди, яких не стосуються проблеми українців.

Уявіть ситуацію: ви перебуваєте в кав’ярні, де росіяни відкрито пропагують неприйнятні для вас речі.

У цьому ж закладі сидять й інші європейці.

І от ви починаєте проявляти свій справедливий гнів.

У такому випадку європейці зроблять логічний висновок: якщо українці такі агресивні, то Росія ухвалила правильне рішення, аби захиститися від злісних сусідів.

Однак таке твердження не має нічого спільного з правдою.

Пам’ятайте про те, що ви формуєте імідж своєї Батьківщини за кордоном.

Якщо людина захоче дізнатися вашу позицію, звісно, варто відповісти.

Однак не слід переконувати тих, хто не запитує вас про події в Україні.

Якщо хтось навпаки намагається вас переконати в чомусь, уникайте такої розмови, адже вона навряд чи змінить щось, окрім вашого настрою.

Призупиніть спілкування з тими, хто розуміє вас

Якщо ви маєте близьких, що живуть в РФ та не поділяють вашої позиції, поставте на паузу спілкування з ними.

Сварки та конфлікти нікому нічим не допоможуть, тож краще їх уникати.

Лише після нашої перемоги в нас з’явиться час на з’ясування того, хто насправді мав рацію.

Росіяни, свідомість яких отруєна провладною пропагандою, вважають нас ворогами.

Вони щиро вірять у те, що Росія не нападала, а захищалася від нас і пішла на випередження.

Навіювання хибних думок відбувалося роками.

Спеціально навчені люди довго вкладали в голови росіян твердження про те, що в Україні живуть нацисти.

А ми хочемо змінити щось полум’яними постами в соцмережах, однак це неможливо.

Доводити щось росіянами — те саме, що воювати з вітряками.

Ви лише дарма витратите свою енергію та зусилля на те, що не має причетності до нашої перемоги.

Адже саме наша втрата контролю над собою через провокації окупантів, означатиме маленьку перемогу для них.

Не витрачайте час на ворогів.

Одна з головних цілей інформаційної війни — зробити так, аби ви витратили свій дорогоцінний час на суперечки.

Саме тому варто уникати зайвих і непотрібних діалогів у соцмережах.

Підтримайте земляків та наших захисників, а також своїх рідних, які потребують вашої уваги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як російські пропагандистські фрази звучать для українців.

