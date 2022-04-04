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ICTV Ранок 04.04.2022 12:00
04.04.2022 12:00
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Грошова компенсація за доброту: як працює соціальна ініціатива Прихисток?

Грошова компенсація за доброту: як працює соціальна ініціатива Прихисток?

Як отримати виплати за надання прихистку вимушеним переселенцям в Україні?

Активні бойові дії змушують мільйони людей покидати рідні домівки й тікати в безпечніші регіони, аби врятувати своє життя.

Попри жалюгідні спроби окупантів зламати український дух, громадяни об’єднуються задля допомоги біженцям, як ніколи раніше.

Тисячі небайдужих людей приймають у себе вимушених переселенців.

Держава також не залишилися осторонь: усі, хто безкоштовно надає житло втікачам від війни, мають змогу отримати грошову компенсацію, яку можна витратити на оплату комунальних послуг.

Розповідаємо, як отримати виплати за надання прихистку вимушеним переселенцям.

Як отримати грошову компенсацію за надання безкоштовного прихистку біженцям в Україні?

Скільки грошей виплачуватиме держава?

За кожного безоплатно прийнятого переселенця власники житла отримуватимуть по 450 грн на місяць.

Тобто, якщо ви прихистили трьох людей, вам виплачуватимуть загалом 1350 грн на місяць.

Як запропонувати своє житло та отримати компенсацію?

Для цього необхідно виконати декілька простих кроків:

  • подайте заяву про готовність приймати біженців до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або ж надішліть її через вебресурс проєкту Прихисток
  • не пізніше, ніж за день після  поселення вимушених утікачів від бойових дій подайте відповідну заяву до органів місцевого самоврядування
  • щомісяця до 5 числа слід інформувати ОМС про кількість поселених людей та термін їхнього проживання
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Хто приймає рішення про надання виплат?

Органи місцевого самоврядування передають усі заяви у військову адміністрацію до 10 числа, які протягом двох робочих днів передають зведену інформацію в Мінрегіон.

Далі Мінрегіон узагальнює всю отриману інформацію та готує проєкт рішення Кабміну України про виділення коштів.

Після цього гроші надходять на банківські рахунки власників прихистків до 20 числа кожного місяця.

Будьмо небайдужими! Саме в єдності й доброті наша сила.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні телеграм-канали для біженців.

Фото: Pexels

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Теги: біженці, бойові дії, війна в Україні, вимушені переселенці
04.04.2022 12:00



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