Грошова компенсація за доброту: як працює соціальна ініціатива Прихисток?

Як отримати виплати за надання прихистку вимушеним переселенцям в Україні?

Активні бойові дії змушують мільйони людей покидати рідні домівки й тікати в безпечніші регіони, аби врятувати своє життя.

Попри жалюгідні спроби окупантів зламати український дух, громадяни об’єднуються задля допомоги біженцям, як ніколи раніше.

Тисячі небайдужих людей приймають у себе вимушених переселенців.

Держава також не залишилися осторонь: усі, хто безкоштовно надає житло втікачам від війни, мають змогу отримати грошову компенсацію, яку можна витратити на оплату комунальних послуг.

Розповідаємо, як отримати виплати за надання прихистку вимушеним переселенцям.

За кожного безоплатно прийнятого переселенця власники житла отримуватимуть по 450 грн на місяць.

Тобто, якщо ви прихистили трьох людей, вам виплачуватимуть загалом 1350 грн на місяць.

Для цього необхідно виконати декілька простих кроків:

Органи місцевого самоврядування передають усі заяви у військову адміністрацію до 10 числа, які протягом двох робочих днів передають зведену інформацію в Мінрегіон.

Далі Мінрегіон узагальнює всю отриману інформацію та готує проєкт рішення Кабміну України про виділення коштів.

Після цього гроші надходять на банківські рахунки власників прихистків до 20 числа кожного місяця.

Будьмо небайдужими! Саме в єдності й доброті наша сила.

Фото: Pexels

