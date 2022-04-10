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ICTV Ранок 10.04.2022 12:30
10.04.2022 12:30
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Втратили роботу під час війни? Як стати на облік у центр зайнятості та отримати виплати

Втратили роботу під час війни? Як стати на облік у центр зайнятості та отримати виплати

Як стати на біржу праці та отримати виплати через безробіття?

Страшна повномасштабна війна, яку розв’язала Росія, забрала тисячі життів українців, а також неабияк нашкодила українському бізнесу.

Сотні підприємств були змушені закритися через активні бойові дії, а громадяни залишилися без робочих місць.

Деякі робітники втратили можливість заробляти через тимчасовий переїзд.

Однак навіть у такій непростій ситуації вихід є: держава дає можливість стати на облік в центр зайнятості й знайти цікаві для себе вакансії.

Розповідаємо, як стати на біржу праці та отримувати виплати через безробіття.

Як стати на облік у центр зайнятості?

Хто може стати на облік?

Загалом, стати на біржу праці можуть всі охочі українці віком від 15 до 70 років.

Їм пропонуватимуть цікаві вакансії, а також виплачуватимуть грошову допомогу.

Однак кошти отримають не всі.

Кому можуть відмовити у виплатах?

Грошову допомогу можуть не отримати:

  • люди, що працюють за трудовим договором
  • люди, що незаконно працюють за кордоном
  • працівники, які самостійно себе забезпечують роботою
  • військовослужбовці
  • студенти денної або дуальної форми навчання у школах, університетах, коледжах
  • люди, що утримують родичів з інвалідністю й вже отримують за це виплати
  • батьки-вихователі в дитбудинках сімейного типу, які вже отримують виплати відповідно до законодавства

Як стати на біржу праці?

Для того, щоб стати на облік в центр зайнятості, вам знадобиться лише телефон та інтернет.

Виходити з дому нікуди не потрібно.

Зареєструватися можна через портал Дія.

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Для цього слід авторизуватися на платформі, анкету зі своїми даними, а потім отримати підтвердження про надання статусу безробітного та отримання грошової допомоги.

Документи також можна надіслати електронною поштою.

Які саме документи знадобляться для оформлення?

Для реєстрації необхідно мати:

  • паспорт
  • трудовий договір або трудова книжка
  • військовий квиток за необхідності
  • документ про освіту
  • довідка про доходи з останнього місця роботи
  • ІПН

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зосередитися на роботі під час воєнних дій.

Фото: Pexels

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Теги: безробіття, війна в Україні, працевлаштування
10.04.2022 12:30
Джерело: Вікна.tv



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