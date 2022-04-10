Втратили роботу під час війни? Як стати на облік у центр зайнятості та отримати виплати

Як стати на біржу праці та отримати виплати через безробіття?
Страшна повномасштабна війна, яку розв’язала Росія, забрала тисячі життів українців, а також неабияк нашкодила українському бізнесу.
Сотні підприємств були змушені закритися через активні бойові дії, а громадяни залишилися без робочих місць.
Деякі робітники втратили можливість заробляти через тимчасовий переїзд.
Однак навіть у такій непростій ситуації вихід є: держава дає можливість стати на облік в центр зайнятості й знайти цікаві для себе вакансії.
Розповідаємо, як стати на біржу праці та отримувати виплати через безробіття.
Як стати на облік у центр зайнятості?
Хто може стати на облік?
Загалом, стати на біржу праці можуть всі охочі українці віком від 15 до 70 років.
Їм пропонуватимуть цікаві вакансії, а також виплачуватимуть грошову допомогу.
Однак кошти отримають не всі.
Кому можуть відмовити у виплатах?
Грошову допомогу можуть не отримати:
- люди, що працюють за трудовим договором
- люди, що незаконно працюють за кордоном
- працівники, які самостійно себе забезпечують роботою
- військовослужбовці
- студенти денної або дуальної форми навчання у школах, університетах, коледжах
- люди, що утримують родичів з інвалідністю й вже отримують за це виплати
- батьки-вихователі в дитбудинках сімейного типу, які вже отримують виплати відповідно до законодавства
Як стати на біржу праці?
Для того, щоб стати на облік в центр зайнятості, вам знадобиться лише телефон та інтернет.
Виходити з дому нікуди не потрібно.
Зареєструватися можна через портал Дія.Також по темі: Як діяти, якщо роботодавець під час війни не виплачує зарплатню: коментар юристів Як знайти роботу за кордоном: сайт із вакансіями для біженців з України Людина не може з’явитись на роботі через війну. Чи мають право за це звільнити?
Для цього слід авторизуватися на платформі, анкету зі своїми даними, а потім отримати підтвердження про надання статусу безробітного та отримання грошової допомоги.
Документи також можна надіслати електронною поштою.
Які саме документи знадобляться для оформлення?
Для реєстрації необхідно мати:
- паспорт
- трудовий договір або трудова книжка
- військовий квиток за необхідності
- документ про освіту
- довідка про доходи з останнього місця роботи
- ІПН
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