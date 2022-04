Втратили роботу під час війни? Як стати на облік у центр зайнятості та отримати виплати

Як стати на біржу праці та отримати виплати через безробіття?

Страшна повномасштабна війна, яку розв’язала Росія, забрала тисячі життів українців, а також неабияк нашкодила українському бізнесу.

Сотні підприємств були змушені закритися через активні бойові дії, а громадяни залишилися без робочих місць.

Деякі робітники втратили можливість заробляти через тимчасовий переїзд.

Однак навіть у такій непростій ситуації вихід є: держава дає можливість стати на облік в центр зайнятості й знайти цікаві для себе вакансії.

Розповідаємо, як стати на біржу праці та отримувати виплати через безробіття.

Загалом, стати на біржу праці можуть всі охочі українці віком від 15 до 70 років.

Їм пропонуватимуть цікаві вакансії, а також виплачуватимуть грошову допомогу.

Однак кошти отримають не всі.

Грошову допомогу можуть не отримати:

Для того, щоб стати на облік в центр зайнятості, вам знадобиться лише телефон та інтернет.

Виходити з дому нікуди не потрібно.

Зареєструватися можна через портал Дія.

Для цього слід авторизуватися на платформі, анкету зі своїми даними, а потім отримати підтвердження про надання статусу безробітного та отримання грошової допомоги.

Документи також можна надіслати електронною поштою.

Для реєстрації необхідно мати:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зосередитися на роботі під час воєнних дій.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.