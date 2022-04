Як отримати виплати для внутрішньо переміщених осіб через додаток Дія: інструкція

Як подати заявку на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та грошової допомоги через додаток Дія?

Через повномасштабну війну й постійні обстріли мільйони українців були змушені покинути свої рідні міста й тимчасово переїхати до безпечніших регіонів.

Кількість біженців зростає з кожним днем, тож держава вирішила підтримати тих кому довелося тікати через загрозу для життя.

Отримати статус внутрішньо переміщеної особи та грошову допомогу відтепер можна онлайн, тож зіштовхуватися з паперовою бюрократією більше не доведеться.

Розповідаємо, як подати заявку на отримання статусу ВПО та щомісячні грошові виплати через додаток Дія.

Статус ВПО та щомісячні виплати мають змогу отримати громадяни України, що виїхали з рідних міст через бойові дії, а також їхні діти.

Виплати в розмірі 2000 грн для дорослих та 3000 грн нараховуватимуть на картку єПідтримка.

Отримані кошти можна використовувати на власний розсуд: зняти готівку, купити будь-які товари або переказати гроші на іншу картку.

Довідка ВПО автоматично з’явиться в переліку цифрових документів у Дії.

Зверніть увагу на те, що зараз допомога доступна для українців, що отримують статус ВПО вперше.

Мінцифра й Мінсоц працюють над тим, щоб найближчим часом грошовою допомогою змогли скористатися і всі переселенці, що отримали статус ВПО раніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як стати на біржу праці та отримати виплати через безробіття.

Фото: Pexels

