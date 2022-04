Як власноруч зробити захисний костюм у разі хімічної, біологічної або ядерної атаки

Як зробити захисний костюм у разі ядерної, хімічної або біологічної атаки своїми руками?

За понад два місяці повномасштабної війни в Україні стало очевидно, що окупанти не нехтують нічим.

Вони розстрілюють невинних цивільних, нищать цілі міста й села, убивають дітей.

Людські життя для них — лише маленька деталь величезної гри, в яку вирішив пограти кривавий російський диктатор.

Від так, загарбники в будь-який момент можуть застосувати проти українців зброю масового ураження й почати хімічну, ядерну або біологічну атаку.

Хімік Гліб Репич розповів, як самотужки зробити захисний костюм у разі атаки, аби врятувати своє життя.

У разі ядерної, біологічної або хімічної атаки першочергово слід подбати про органи дихання та очі.

Звісно, ідеальним захистом був би протигаз, однак в умовах війни знайти його не так легко.

Однак Гліб зазначає, що проти хімічного ураження такі засоби захисту будуть безсилими.

Захиститися від хімічних речовин допоможе пов’язка з вати та марлі, просочена содовим розчином.

Така маска вбиратиме отруту, однак повністю не вбереже людину від них.

А от щоб захистити очі в разі атаки, можна використовувати будь-які окуляри, що добре прилягають до обличчя.

Хорошим варіантом стануть окуляри для плавання, гірськолижного спорту або зварювання.

Аби вберегти тіло від ураження небезпечними речовинами, слід одягти поліетиленовий дощовик.

Бажано, щоб він мав затяжки на капюшоні та зап’ясті.

Ноги — спеціальними галошами з поліетиленових пакетів та бахілами.

Не забувайте про те, що імпровізований костюм має добре прилягати до тіла.

Для цього можна додатково перемотати скотчем ноги та зап’ястя.

Варто зазначити, що навіть якщо ви зробите собі такий захисний костюм, за жодних обставин не розгулюйте містом у разі ядерної, біологічної або хімічної атаки без нагальної потреби.

Такий саморобний захист допоможе лише під час евакуації до безпечніших зон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти у разі ураження фосфорною бомбою.

Фото: Pexels

