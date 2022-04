Що робити в разі ядерного вибуху: поради, що допоможуть зберегти життя

Що робити в разі ядерного вибуху?

Російський кривавий диктатор Путін та його посіпаки вже неодноразово погрожували всьому світу ядерною зброєю.

Зважаючи на звірства окупантів в Україні, їхні правителі дійсно можуть піти на невідворотних крок.

Паніка й страх у разі ядерного вибуху точно нічим не допоможуть.

Під час бойових дій кожному варто мати чіткий план дій на будь-який випадок.

Розповідаємо, як діяти в разі ядерного вибуху, аби зберегти життя.

Важливо знати, де саме стався ядерний вибух.

У тих, хто опиниться на відстані 3000–3500 м, можуть вижити з імовірністю 50%.

Вкрай важливо пам’ятати про те, що радіація поширюється з величезною швидкістю, тож у вас буде близько 5 хвилин, аби знайти надійне укриття.

Якщо під час вибуху ви опинилися на вулиці, за жодних обставин не дивіться на ядерний “гриб”, адже він може осліпити.

Потрібно якомога швидше лягти на землю та підкласти руки під тіло.

Залишайтеся в такій позі, поки не почуєте ще дві ударні хвилі.

Обов’язково захистіть обличчя й дихальні шляхи тканиною або шарфом.

За словами кандидата хімічних наук, викладача хімії Гліба Репіча, ядерну зброю несуть крилаті ракети або Іскандери.

Це означає, що поки вони летітимуть, ви почуєте сигнал тривоги та зможете встигнути заховатися.

Найкращим укриттям може стати метро або штатне бомбосховище.

Однак пам’ятайте про те, що метро зачиниться за 5 хвилин після тривоги.

Якщо ви маєте власне облаштоване підземне приміщення, переховуйтеся в ньому.

Провести там доведеться місяць або більше.

Якщо ви застали вибух у квартирі й не маєте часу добігти до укриття, затуліть усі вікна, двері та щілини ганчірками, а також вимкніть вентиляцію.

У багатоповерховому будинку без підвалу краще піднятися вище десятого поверху й затулити всі проміжки.

Переховуйтеся у кімнаті без вікон та скла.

У разі ядерного удару, ховатися доведеться чимало: від кількох тижнів до місяців.

Потрібно чекати поки пройдуть радіаційні дощі та минуть дві хвилі радіації.

Обов’язково зробіть запаси води в пляшках та їжі з тривалим терміном зберіганні, а також прихопіть сірники, свічки й ліки.

Мобільний зв’язок та інтернет можуть зникнути, тож це буде єдиним джерелом інформації.

За жодних обставин не вживайте продукти, що лежали на вулиці під час вибуху та після нього, адже вони можуть бути зараженими.

Якщо вам необхідно вийти на вулицю, обов’язково захистіть усі частини тіла, не лягайте на землю та не торкайтеся предметів на відкритому просторі.

Не можна пересуватися й під дощем після вибуху: кожна крапля несе смертельну загрозу.

Звісно, не варто забувати про класичну аптечку із жарознижувальними та противірусними препаратами, однак варто мати й спеціальні ліки, які допоможуть під час ядерного вибуху.

Обов’язково придбайте йод.

За словами Гліба Репіча, за 10-15 хвилин після вибуху почнуться небезпечні опади, а радіаційний фон почне зашкалювати.

У разі радіоактивного зараження йод може врятувати вас.

Також до аптечки варто покласти ондансетрон.

Цей протиблювотний засіб усуне нудоту та боротиметься з основними проявами радіаційного ураження.

Корисним буде й радіогардас.

Препарат допоможе уникнути накопичення радіоізотопів рубідію та цезію в організмі, а також прискорить їхнє виведення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти в разі хімічної атаки.

Фото: Unsplash

