Рятуємося від хімічної зброї: як допомогти людині, що отримала фосфорні опіки

Як надати домедичну допомогу постраждалим від фосфору?

Жорстокість та цинізм окупантів не припиняють вражати.

Загарбники не тільки руйнують домівки мирного населення й розстрілюють невинних людей, а й використовують заборонені фосфорні боєприпаси проти цивільних.

Ця речовина вкрай небезпечна для нашого організму, а територія поширення фосфору може сягати кількох сотень квадратних метрів.

Аби врятувати людину, що отримала опіки внаслідок вибуху отруйного боєприпасу, варто пам’ятати кілька простих правил.

Розповідаємо, як надати допомогу людині, що отримала фосфорні опіки.

Якомога швидше зніміть із людини весь одяг, захистивши свої руки рукавичками.

За жодних обставин не торкайтеся видимих частинок білого фосфору руками!

Уражені ділянки тіла постраждалого слід прикрити чистими вологими серветками (промокніть бинт або тканину чистою холодною водою.

Пам’ятайте про те, що для промивання опіків не можна використовувати жодних рідин, окрім чистої прохолодної води, однак варто слідкувати за тим, щоб у постраждалої людини не розвивалась гіпотермія.

Не наносьте на опіки та рани мазі, а також не залишайте потерпілих без догляду до приїзду медиків.

За можливості якомога швидше залишайте місце атаки.

Якщо у постраждалого порушилось дихання, допоможіть зайняти зручне положення, або відкрити дихальні шляхи та полегшити дихання.

Річ у тому, що блювотні маси та фекалії можуть стати причиною опіків у разі контакту зі шкірою.

Не залишайте постраждалу особу без догляду до приїзду медиків.

Терміново залиште зону ураження й промивайте очі великою кількістю холодної води протягом 15 хвилин.

На очі також можна накласти вологі серветки.

Змочіть тканину або марлю в прохолодній чистій воді й покладіть на місце ураження.

Це допоможе уникнути повторного займання частинок білого фосфору.

Будьте обережними та бережіть себе й близьких!

