Особлива сирена та загибель комах: як зрозуміти, що почалась хімічна атака?

Як розпізнати початок хімічної атаки?

Підступні загарбники зазнають нищівної поразки на полі бою.

Щодня наші хоробрі захисники дають їм гідну відсіч на землі.

Однак Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що вороги в будь-який момент від свого безсилля можуть атакувати з повітря, використавши хімічну зброю, як вони зробили це в Маріуполі цієї ночі.

Застосування боєприпасів з отруйними речовинами заборонено, але окупанти не дотримуються жодних правил. Тож варто бути готовими до всього.

Розповідаємо, як вчасно розпізнати хімічну атаку, аби якомога швидше дістатися до безпечного місця.

Гучне виття сирени вже стало звичним явищем для більшості жителів України.

Варто зазначити, що особливу увагу потрібно приділяти кількості гудків.

Зазвичай про хімічну атаку сповіщають два послідовних гудки: один короткий та один довгий.

Такий сигнал подадуть, коли військові або підрозділи ДСНС вже виявлять загрозу газохімічними індексаторами.

Варто зазначити, що хімічна зброя являє собою крилаті або балістичні ракети, які доставляють снаряди.

Такі боєприпаси вибухають тихіше й слабкіше, ніж звичайні ракети, адже основна їхня мета — це не руйнування, а розповсюдження отруйних речовин.

Саме характер вибухів та гучність можуть допомогти розпізнати хімічну атаку.

Ще одна важлива ознака використання хімічної зброї — масова загибель маленьких тварин, комах та птахів.

На жаль, таку тенденцію помітили ще в Сирії.

Маленькі створіння помирають першими через свою невелику вагу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити в разі хімічної атаки або аварії на підприємстві.

Фото: Unsplash

