Обережно, білий фосфор: як врятуватись у разі хімічної атаки

Як діяти у разі ураження фосфорною бомбою.

Окупанти не гребують використовувати у війні проти Україні заборонену і всьому світі зброю.

Зафіксовано, що російські військові застосовують при атаках фосфорні бомби, що особливо жорстоко вбивають людину, залишаючи на тілі пекучі опіки.

Національна Служба Здоров’я України підготували рекомендації, як врятуватись при потраплянні фосфору на шкіру.

Якщо фосфор потрапив на одяг, його терміново потрібно зняти, так, щоб частинки фосфору не потрапили на відкриту шкіру.

Терміново потрібно перекрити взаємодію фосфору з киснем — накрити фосфор вологою ганчіркою, тканиною, землею чи багнюкою.

Видаляти фосфор зі шкіри треба під шаром холодної води негострими предметами.

Важливо! Не можна торкатися фосфору пальцями.

При першій допомозі не використовуйте вату і перекис водню. Коли перекис розпадається, утворюється вода та кисень, який викликає загоряння фосфору.

Якщо є така можливість, краще довірити видалення фосфору лікарям.

Якщо фосфорна бомба влучила у будинок, не намагайтесь загасити пожежу.

Головна задача — рятувати життя і втікати.

Клуби білого диму, які утворюються від горіння фосфору подразнюють дихальні шляхи, людина починає задихатися, це може призвести до смерті.

Варто швидко виходити з диму, закривши ніс.

