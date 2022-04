Культурний розвиток для біженців: які екскурсії можуть відвідати переселенці в безпечних регіонах України

Екскурсії для переселенців у різних регіонах України.

Через постійні обстріли та загрози до життя мільйони українців вимушено переїхали до безпечніших областей Батьківщини.

І попри біль та горе, громадяни прагнуть вивчати нашу історію, яку Росія так старанно намагається відібрати.

Навіть у такі непрості часи в західних регіонах країни продовжують проводити екскурсії, аби надихати біженців нашим минулим.

Розповідаємо, які екскурсії можуть відвідати вимушені переселенці в різних регіонах України під час війни.

Культурна столиця України має чимало прогулянкових екскурсій, що допомагають дізнатися більше про нашу історію, архітектурну спадщину та українських супергероїв.

Ще один регіон, що може зацікавити навіть тих, хто ставився до історії скептично.

Небайдужі громадяни проводять для вимушених переселенців безкоштовні екскурсії в Рівному, Дубно та Острозі.

До речі окрім екскурсій можна відвідати й кіносеанси, вистави та тематичні майстер-класи.

Тематичні екскурсії в Тернополі допоможуть відволіктися від страшних новин та поринути в дивовижний світ нашої багатогранної історії.

Волонтери-екскурсоводи безкоштовно знайомлять гостей міста з його минулим, а також

У Тернополі продовжують серію безкоштовних тематичних екскурсій.

Записатися на екскурсію можна за тел. 098 0520 720 або за адресою вул. Грушевського 2.

До речі, усі охочі також можуть відвідати 4 об’єкти Національного заповідника Замки Тернопілля.

Ну а тим, хто полюбляє водні екскурсії, неодмінно варто покататися на теплоході по Тернопільському ставу.

Прогулянковими маршрутами курсуватимуть два судна.

За сприятливої погоди першим на воду вийде теплохід Капітан Т.Г. Парій, а за кілька тижнів розпочне роботу ще один теплохід – Герой Танцоров.

Зверніть увагу на те, що півгодинна прогулянка на водному транспорті коштує 25 грн для дорослих та 10 грн для дітей від 6 до 12 років.

Для найменших гостей міста віком до 6 років екскурсія безкоштовна.

Цей регіон зацікавить любителів чогось нового.

Нещодавно на Закарпатті запровадили “підвішені” екскурсії, що працюють так само як “підвішена кава”: люди платять гроші не тільки за свій напій, а й за ще один для тих, хто не може його купити собі.

У містечку Мукачево проводитимуть подібні екскурсії для дітей з 16 квітня.

Переселенці можуть оплатити поїзду до с. Доробратова, що розташоване біля підніжжя мальовничого вулканічного хребта, де стоїть унікальна церква Святого Миколая Чудотворця.

Ще одна цікавинка на цьому місці — ферма-ранчо з оленями, дикими кабанами й австралійськими страусами Ему.

Батьки можуть оплатити екскурсію не тільки для своєї дитини, а й ще для кількох дітей, які вимушено переїхали, рятуючись від війни.

Вартість екскурсії — 250 грн.

Для запису потрібно написати в приватні повідомлення на цій сторінці у Фейсбуці.

Волинський краєзнавчий музей та управління туризму й промоції міста запустили проєкт Історія має значення.

Історики та краєзнавці читають тематичні лекції про історію Луцька на території музеїв.

Зверніть увагу на те, що під час екскурсії в разі повітряної тривоги потрібно негайно пройти в найближче укриття, про яке повідомить екскурсовод.

Переселенці щодня можуть долучитися до нетипових прогулянок з арт-терапією.

Під час екскурсії всі охочі зможуть намалювати листівки для наших захисників, аби подякувати їм та підняти бойовий дух незламних солдатів.

Подробиці можна знайти за посиланням.

