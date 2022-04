Кіно, театральні вистави та парки: 20 варіантів безкоштовних розваг у Польщі

Де можна безкоштовно розважитися в Польщі?

Повномасштабна війна змусила мільйони українців тікати від обстрілів якомога далі.

Більшість жінок та дітей, що виїхали за кордон, зараз перебувають у сусідній Польщі, яка гостинно приймає біженців.

Попри біль та тугу, що відчувають вимушені переселенці, часом потрібно відволікатися від усіх проблем.

У такі непрості часи вкрай важливо підтримувати свій емоційний стан, аби мати енергію для подальшої боротьби з ворогом.

Розповідаємо, де в Польщі можна безкоштовно розважитися і дорослим, і дітям.

Культурний розвиток ніколи не завадить.

Польські музеї, серед яких Muzeum Narodowe, Łazienki Królewskie, Muzeum nad Wisłą, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Sportu i Turystyki, зробили вхід для українців безкоштовним.

Відвідувачам з України потрібно всього-на-всього показати документ, що засвідчує громадянство (ID-картка або біометричний закордонний паспорт), аби отримати безкоштовний квиток.

До речі, один з найвідоміших музеїв у світі Centrum Nauki Kopernik українці також можуть безкоштовно відвідати з вівторка по п’ятницю.

А Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ще й проводить безкоштовні заходи та майстеркласи для молоді й малечі.

У кінотеатрі Helios безкоштовно дітям безкоштовно показуватимуть фільми українською, а мережа кінотеатрів Multikin зробила безоплатними сеанси для українських вимушених переселенців різного віку.

Безкоштовно подивитися мультики також можна в Iluzjon, а в кінотеатрі Amondo дітей ще й розважать аніматори.

Якщо ви засумували за бездоганною акторською грою, неодмінно відвідайте безкоштовні для українців вистави в театрі Baj.

Театр запрошує і дорослих, і маленьких біженців.

Енергії малечі також потрібно давати волю.

Батутний парк Jump World дозволяє всім українським дітям пострибати безкоштовно. Малюкам також безоплатно видадуть спеціальні шкарпетки. Зверніть увагу на те, що батутний центр працює з понеділка по п’ятницю з 14.00 до 21.00, а на вихідних з 10.00 до 21.00.

Пострибати на батутах безкоштовно можна й у парку розваг Hangar 646, який працює протягом усього тижня з 9.00 до 21.00.

Юним любителям пригод точно сподобається найбільша ігрова кімната розважального центру Hulakula, яка стала безкоштовною для українських дітей.

Погратися там можна з понеділка по четвер з 12.00 до 14.00.

А як щодо солодощів? Виробництво цукерок Manufaktura Cukierków проводить безкоштовні майстер-класи, на яких дітей навчать виготовляти льодяники. Записатися можна за номером 790 888 235.

А от маленьким прихильникам мистецтво цікаво буде відвідати безкоштовні художні заняття для дітей у культурному центрі Śródmieście, які проводять у вівторок та четвер з 14.30 до 16.00.

До речі, центр запрошує на майстеркласи й молодь щоп’ятниці з 14.00 до 16.00.

Єднання з природою неодмінно піде на користь після пережитого шоку.

Якщо ви перебуваєте у Варшаві, вам точно варто прогулятися в найбільшому парку Łazienki, який українці можуть безкоштовно відвідувати щочетверга з 10.00 до 18.00.

Тимчасові переселенці також можуть безкоштовно прогулятися парком Kampinoski Park Narodowy, який займає друге місце за величиною в Польщі.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку безкоштовних курсів для вивчення польської мови.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.