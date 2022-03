Куди звертатися біженцям у Львові: пам’ятка для вимушених переселенців

Як діяти біженцям після прибуття у Львів?

Кривава війна, яку розпочала Росія 24 лютого, змусила мільйони українців виїхати з рідних міст на невизначений термін.

Люди без роздумів покидають домівки та їдуть на Захід, аби зберегти своє життя та не чути вибухів від постійних обстрілів.

Львів у такий непростий час став головним прихистком для біженців з усієї України.

Місто залучило всю можливу інфраструктуру, аби вимушені переселенці мали дах над головою.

Розповідаємо, що робити втікачам від війни після прибуття до Львова.

Відтепер у культурній столиці України працюють 7 центрів, що допомагають переселенцям оперативно знайти житло або отримати гуманітарну допомогу.

Адреси координаційних центрів:

Для всіх охочих виїхати в Польщу місто також щоденно надає транспорт.

Вимушених переселенців до кордону доставляють майже 50 великих автобусів, які здійснюють від 70 до 120 рейсів на день.

Сісти на автобус можна на головному залізничному вокзалі або на станції “Підзамче”.

Варто зауважити, що проїзд для українців цілком безкоштовний.

Транспорт чекає на пасажирів на зупинці міських автобусів.

Аби знайти дорогу, можна звернутися до волонтерів-координаторів.

Слід зазначити, що автобуси перевозять пасажирів до кордону тільки засвітла.

Якщо ви прибуваєте до Львова вночі або ввечері під час комендантської години, вас можуть розмістити на ночівлю в поблизу вокзалу.

До спеціального пункту біженців також доставляє спеціальний транспорт.

Зранку всі вимушені переселенці можуть відправитися на кордон.

За інформацією також можна звернутися до координаційного центру за номером: 032 254 60 79

