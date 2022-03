Безкоштовне житло під час війни: добірка сервісів для біженців

Найкращі сервіси для пошуку тимчасового житла під час бойових дій.

Страшна війна, яку Росія розв’язала 24 лютого вже змучила близько 3 мільйонів українців утекти якомога далі від постійних обстрілів та вибухів.

Люди збирають речі першої потреби й вирушають у невідомість, аби врятувати своє життя.

Гостинні українці зараз посилено підтримують одне одного, адже в період війни дуже важливо єднатися для спільної боротьби з ворогами.

Розповідаємо, де можна швидко знайти прихисток біженцям, що залишаються в Україні.

Прихисток – сервіс, що допоможе знайти житло і в Україні, і закордоном.

ВзаємоДія – тут можна знайти корисні контакти для пошуку житла, які старанно зібрали волонтери.

Турботник (@turbotnyk_bot) – спеціальний бот, який запустило Мінцифри, цілодобово допомагає біженцям знайти прихисток або необхідні речі в ЦНАПах.

Допомагай! – сервіс, на якому знайдеться безкоштовне житло для біженців в Україні або закордоном.

Shelter for UA – сервіс, на якому власники житла й біженці можуть знайти одне одного.

Прихисти українців – чатбот у Telegram, який допоможе тим, хто потребує притулку, знайти тих, хто може його надати.

Фото: Pexels

