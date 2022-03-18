УКР
seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Проекти
  • Телепрограма
    06:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    09:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    12:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    15:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    18:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    21:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    00:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    03:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн
УКР
ICTV Ранок 18.03.2022 07:10
18.03.2022 07:10
Поділитися

Безкоштовне житло під час війни: добірка сервісів для біженців

Безкоштовне житло під час війни: добірка сервісів для біженців

Найкращі сервіси для пошуку тимчасового житла під час бойових дій.

Страшна війна, яку Росія розв’язала 24 лютого вже змучила близько 3 мільйонів українців утекти якомога далі від постійних обстрілів та вибухів.

Люди збирають речі першої потреби й вирушають у невідомість, аби врятувати своє життя.

Гостинні українці зараз посилено підтримують одне одного, адже в період війни дуже важливо єднатися для спільної боротьби з ворогами.

Розповідаємо, де можна швидко знайти прихисток біженцям, що залишаються в Україні.

Сервіси для пошуку житла в Україні під час війни

Прихисток – сервіс, що допоможе знайти житло і в Україні, і закордоном.

ВзаємоДія – тут можна знайти корисні контакти для пошуку житла, які старанно зібрали волонтери.

Турботник (@turbotnyk_bot) – спеціальний бот, який запустило Мінцифри, цілодобово допомагає біженцям знайти прихисток або необхідні речі в ЦНАПах.

Також по темі: Як знайти роботу за кордоном: сайт із вакансіями для біженців з України Допомога в соцмережах: корисні Telegram-канали для біженців Пам'ятка для біженців: як діяти після перетину кордону з Польщею

Допомагай! – сервіс, на якому знайдеться безкоштовне житло для біженців в Україні або закордоном.

Shelter for UA – сервіс, на якому власники житла й біженці можуть знайти одне одного.

Прихисти українців – чатбот у Telegram, який допоможе тим, хто потребує притулку, знайти тих, хто може його надати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди звертатися біженцям у Львові.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: біженці, війна в Україні, доступне житло
18.03.2022 07:10
Джерело: Факти.Life



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь