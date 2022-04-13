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ICTV Ранок 13.04.2022 18:00
13.04.2022 18:00
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Картка Wise для українських біженців: як її оформити та чим вона корисна

Картка Wise для українських біженців: як її оформити та чим вона корисна

Як оформити картку Wise та в чому її переваги?

Через повномасштабну війну з України виїхали мільйони біженців.

Спростити життя українським тимчасовим переселенцям за кордоном допоможе лондонська компанія Wise, що займається електронними переказами коштів.

Завдяки спеціальній картці наші громадяни зможуть легко й швидко зберігати й переказувати гроші в іноземній валюті, а також розраховуватися ними.

Аби користуватися послугами компанії, достатньо зробити кілька кроків.

Розповідаємо, як зареєструвати картку Wise для переказу та зберігання коштів за кордоном.

Як оформити картку Wise — покрокова інструкція

Умови отримання картки 

Спершу українським біженцям слід переконатися в тому, що компанія Wise надає свої послуги в країні, де вони тимчасово перебувають.

Список держав, у яких можна оформити картку можна переглянути на сайті.

Варто зазначити, що для отримання картки вас знадобиться документ, що посвідчує вашу особу.

Підійде закордонний паспорт, водійське посвідчення, ID-картка

За потреби можна скористатися посвідченням біженця.

картка

Щоб активувати картку, потрібно буде зробити переказ з іншого банківського рахунку, що зареєстрований на ваше ім’я.

Аби забрати фізичну картку, необхідно вказати адресу в Європейській Економічній Зоні для доставлення.

Зверніть увагу й на те, що відкрити рахунок у євро або доларах можна тільки після того, як ви зробите селфі в програмі Wise.

Як зареєструватися в застосунку Wise?

  • Встановіть додаток Wise на смартфон. За бажанням можна зареєструватися й на сайті компанії.
  • Оберіть опцію Реєстрація
  • Уведіть необхідні дані про себе: дату народження, ім’я, номер телефону та адресу проживання
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  • Активуйте обліковий запис на сайті компанії. Для цього поповніть рахунок на суму від 20 фунтів (приблизно 800 грн) за допомогою картки, що оформлена на ваше ім’я. Після цього потрібно буде підтвердити вашу особу та призначення облікового запису.
  • Якщо ви хочете отримати фізичну картку, замовте її на потрібну вам адресу та сплатіть 6 євро за її доставлення та виготовлення.

Варто зазначити, що доставлення зазвичай займає до 2 тижнів.

Пластикову картку можна активувати, знявши готівку в банкоматі або оплативши нею товари та послуги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити з гривнею, якщо вирішили евакуюватися з України.

Фото: Pexels

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Теги: біженці, банківська картка, війна в Україні, валюта
13.04.2022 18:00
Джерело: Факти ICTV. Life



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