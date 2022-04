Картка Wise для українських біженців: як її оформити та чим вона корисна

Як оформити картку Wise та в чому її переваги?

Через повномасштабну війну з України виїхали мільйони біженців.

Спростити життя українським тимчасовим переселенцям за кордоном допоможе лондонська компанія Wise, що займається електронними переказами коштів.

Завдяки спеціальній картці наші громадяни зможуть легко й швидко зберігати й переказувати гроші в іноземній валюті, а також розраховуватися ними.

Аби користуватися послугами компанії, достатньо зробити кілька кроків.

Розповідаємо, як зареєструвати картку Wise для переказу та зберігання коштів за кордоном.

Спершу українським біженцям слід переконатися в тому, що компанія Wise надає свої послуги в країні, де вони тимчасово перебувають.

Список держав, у яких можна оформити картку можна переглянути на сайті.

Варто зазначити, що для отримання картки вас знадобиться документ, що посвідчує вашу особу.

Підійде закордонний паспорт, водійське посвідчення, ID-картка

За потреби можна скористатися посвідченням біженця.

Щоб активувати картку, потрібно буде зробити переказ з іншого банківського рахунку, що зареєстрований на ваше ім’я.

Аби забрати фізичну картку, необхідно вказати адресу в Європейській Економічній Зоні для доставлення.

Зверніть увагу й на те, що відкрити рахунок у євро або доларах можна тільки після того, як ви зробите селфі в програмі Wise.

Варто зазначити, що доставлення зазвичай займає до 2 тижнів.

Пластикову картку можна активувати, знявши готівку в банкоматі або оплативши нею товари та послуги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити з гривнею, якщо вирішили евакуюватися з України.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.