ТОП-5 страв для для Великоднього столу

Що приготувати на Великдень 2022?

Великий Піст закінчується, а, отже, час накривати багатий святковий стіл.

На ньому обов’язково мають бути паска, яйця, м’ясо та риба та інші смаколики.

Попри бойові дії, Великдень залишається головним святом для мільйонів вірян в Україні.

Навіть в умовах війни часом потрібно відволікатися від страшних новин та цінувати багатовікові традиції.

У магазинах багатьох областей уже починають з’являтися всі необхідні продукти, тож перешкод для створення кулінарних шедеврів стане менше.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі та доступні страви на Великдень 2022, які точно сподобаються тобі й твоїм рідним, а також піднімуть настрій у такі непрості часи.

Інгредієнти

Приготування:

Інгредієнти

Приготування

Інгредієнти

Приготування:

Інгредієнти

Тісто:

Начинка:

Заливка:

Приготування

Інгредієнти

Приготування

За потреби деякі продукти в рецептах можна замінювати альтернативними, а від прикрашання відмовитися, якщо ви не можете знайти потрібні інгредієнти в найближчих супермаркетах.

Бережіть себе та тіште рідних смачними стравами!

Фото: Pexels

