Коли Великдень 2022: дата і традиції світлого свята у православних і католиків

Великдень 2022: коли і як православні та католики України відзначатимуть велике християнське свято.
Великдень, або Світле Христове Воскресіння – одне з головних свят для усіх християн.
Цьогоріч воно стане особливим для всіх українців, що пережили бойові дії.
Воно символізує перемогу над смертю Ісуса Христа, який приніс своє земне життя в жертву заради спасіння людства від страшних бід.
Великдень 2022: дата у православних і католиків
Великдень є перехідним святом, тобто його дата щороку зміщується.
Так, у 2022 році православні та греко-католики святкуватимуть його 24 квітня, а католики – 17 квітня.Також по темі: Воєнна кулінарія: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику Рятуємо кишківник від стресів під час війни: список корисних продуктів Бажати смерті окупантам – не гріх? Митрополит розповів, чи можна проклинати ворогів на війні
Вихідні на Великдень 2022
В Україні Великдень є державним святом і вихідним днем.
Оскільки він завжди припадає на неділю, то наступний після неї понеділок, 25 квітня, також буде неробочим.
Таким чином, українці матимуть подовжені вихідні з 23 по 25 квітня.
Великдень 2022: традиції свята
Великий піст
Підготовку до Світлого Христового Воскресіння віряни починають за сім тижнів, тримаючи сорокаденний Великий піст.
У православних і греко-католиків він триватиме з 7 березня по 23 квітня.
Католики ж будуть постувати з 2 березня по 16 квітня.
Страсний тиждень
Останні 7 днів перед Великоднем називають Страсним тижнем.
У цей час згадують про останні дні Христа на землі, його страждання, розп’яття, смерть і чудесне воскресіння.
Освячення святкового кошика
До Світлого Христового Воскресіння традиційно печуть паски, фарбують яйця («крашанки») та готують різноманітні святкові страви.
У великодній ранок заведено збирати великодній кошик і освячувати смаколики в церкві.
З Великодня і до свята Вознесіння (цього річ 26 травня у католиків, 2 червня у православних) християни вітаються “Христос воскрес!”. На вітання відповідають “Воїстину Воскрес!”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як постувати в умовах війни.
Фото: Рixabay