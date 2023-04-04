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ICTV Ранок 04.04.2023 17:31
04.04.2023 17:31
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Вербна неділя 2023: дата, традиції й заборони

Вербна неділя 2023: дата, традиції й заборони

У 2023 році православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 9 квітня.

Які традиції має свято, чого не можна роботи в цей день і як його провести в умовах повномасштабної війни?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Коли святкують Вербну неділю 2023

Вербна неділя – одне з головних християнських свят, яке настає рівно за тиждень до Великодня.

Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.

Вербна неділя – що це за свято

Вербна неділя має й інші назви – Вхід Господній в Єрусалим та Пальмова неділя.

Однак у тих країнах, де пальми не ростуть, їх замінили на вербу. Адже це перша рослина, яка розквітає навесні й символізує початок нового життя.

Вербна неділя – традиції

У цей день заведено вітати одне одного зі святом, відвідувати святкову службу в храмі та освячувати гілочки верби.

Їх потрібно зберігати вдома протягом усього року. Вважається, що освячена верба захищає будинок від пожеж і повеней, а його мешканцям дарує міцне здоров’я.

Утім, в умовах бойових дій іти до церкви не бажано в деяких областях України. Найкращий спосіб поринути у світлу атмосферу свята – подивитись службу онлайн. Такі трансляції запускатимуть чимало церков.

Також є традиція у Вербну неділю злегка бити одне одного гілочкою верби зі словами: “Не я б’ю, верба б’є!”. Вважається, що це дає людині здоров’я та добробут.

верба фото

Вербна неділя – що не можна робити

  • Займатися важкою працею та хатніми справами.
  • Шити, прати, прибирати.
  • Сваритися.
  • Влаштовувати святкування чогось
  • Займатись коханням.
  • Вживати м’ясо, яйця, молочні продукти.

Фото: Pixabay

Теги: релігія, свято
04.04.2023 17:31

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