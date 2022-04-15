Лазарева субота 2022: дата, традиції й заборони

У 2022 році православні християни святкуватимуть Лазареву суботу 16 квітня.

Зазвичай це свято припадає на шостий тиждень Великого посту.

Які традиції має Лазарева субота, чого не можна робити в цей день і як її провести в умовах повномасштабної війни?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Історія виникнення свята

У Євангеліє сказано, що колись у Вифанії поблизу Єрусалима жила одна просто сім’я: Лазар, який був другом самого Ісуса, а також дві сестри Лазаря.

Однак родину спіткало горе: старший брат тяжко захворів та помер.

Дорогою до Єрусалиму Ісус зустрів заплакану Марфу, що благала про допомогу.

Після звістки про смерть Лазаря, Ісус вирушив до печери, де вже 4 дні лежав мертвий Лазар.

Однак сталося велике чудо: молитва Ісуса змогла воскресити Лазаря, який після візиту Ісуса прожив ще довгих 30 років.

Саме тому святкова субота й названа Лазаревою.

Лазарева субота – традиції

Цього дня заведено відвідувати церкву, молитися й причащатися.

Віряни обов’язково читають молитви про зцілення від хвороб у Лазареву суботу, адже за повір’ями вони можуть повернути до нормального життя навіть тяжкохворих.

Якщо в умовах бойових дій можливості дібратися до церкви, помолитися можна й удома.

Господині в цей день готують пісну горохову кашу на рослинній олії, а також подають до столу трохи вина.

Пам’ятайте про те, що свято припадає на Великий піст, тож гучних гулянь влаштовувати не варто.

Чого не можна робити в Лазареву суботу?

Займатися хатніми справами

Виконувати важку фізичну роботу

Лихословити та сваритися

Порушувати піст

Гучно співати, танцювати

Мати подружню близькість

Поратися на городі

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня 2022 в Україні.

Фото: Pexels

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