Лазарева субота 2022: дата, традиції й заборони

У 2022 році православні християни святкуватимуть Лазареву суботу 16 квітня.
Зазвичай це свято припадає на шостий тиждень Великого посту.
Які традиції має Лазарева субота, чого не можна робити в цей день і як її провести в умовах повномасштабної війни?
Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.
Історія виникнення свята
У Євангеліє сказано, що колись у Вифанії поблизу Єрусалима жила одна просто сім’я: Лазар, який був другом самого Ісуса, а також дві сестри Лазаря.
Однак родину спіткало горе: старший брат тяжко захворів та помер.
Дорогою до Єрусалиму Ісус зустрів заплакану Марфу, що благала про допомогу.Також по темі: Вербна неділя 2022: дата, традиції й заборони Коли Великдень 2022: дата і традиції світлого свята у православних і католиків Як постувати в умовах війни — роз'яснення від митрополита Епіфанія
Після звістки про смерть Лазаря, Ісус вирушив до печери, де вже 4 дні лежав мертвий Лазар.
Однак сталося велике чудо: молитва Ісуса змогла воскресити Лазаря, який після візиту Ісуса прожив ще довгих 30 років.
Саме тому святкова субота й названа Лазаревою.
Лазарева субота – традиції
Цього дня заведено відвідувати церкву, молитися й причащатися.
Віряни обов’язково читають молитви про зцілення від хвороб у Лазареву суботу, адже за повір’ями вони можуть повернути до нормального життя навіть тяжкохворих.
Якщо в умовах бойових дій можливості дібратися до церкви, помолитися можна й удома.
Господині в цей день готують пісну горохову кашу на рослинній олії, а також подають до столу трохи вина.
Пам’ятайте про те, що свято припадає на Великий піст, тож гучних гулянь влаштовувати не варто.
Чого не можна робити в Лазареву суботу?
- Займатися хатніми справами
- Виконувати важку фізичну роботу
- Лихословити та сваритися
- Порушувати піст
- Гучно співати, танцювати
- Мати подружню близькість
- Поратися на городі
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня 2022 в Україні.
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