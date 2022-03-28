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ICTV Ранок 28.03.2022 13:52
28.03.2022 13:52
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Буде перемога добра над злом. Митрополит Епіфаній розповів, як ми будемо святкувати Великдень цьогоріч

Буде перемога добра над злом. Митрополит Епіфаній розповів, як ми будемо святкувати Великдень цьогоріч

Особливості святкування Великодня в умовах війни.

Великдень уже котрий рік поспіль припадає на непрості часи для України.

Минулого року ми відзначали велике свято в умовах пандемії.

Цьогоріч воскресіння Христове припаде на особливу дату для кожного громадянина.

Саме 24 квітня настане 2 місяці від початку повномасштабного наступу Росії на Україну.

Митрополит УПЦ Епіфаній розповів, як у такий складний період відзначати Великдень та що він принесе українцям.

Особливості святкування Великодня в умовах бойових дій

За словами Епіфанія, ми вже маємо досвід святкування Великодня в складних обставинах, однак все ж покладатимемо надію на Бога, що до 24 квітня перемога буде на нашому боці.

Варто зазначити, що у Великопісні дні ми всі намагаємося ставати кращими, духовно очищуватися і на достойному духовному рівні зустрічати воскресіння Христове.

— Воскресіння відбулося через страждання. Господь переніс їх заради нашого спасіння. Через шлях на Голгофу було досягнуте воскресіння, і була перемога над смертю та злом, — запевнив митрополит УПЦ.

Зараз цей факт має вселяти в нас надію.

Українці також через страждання й випробування війною отримають перемогу.

— Буде Воскресіння, буде перемога добра над злом. Буде перемога у цій війні, тож я закликаю всіх і надалі до посиленої молитви, — наголосив Епіфаній.

За його словами, Господь здатний усе змінити в одну мить.

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Отож, слід продовжувати поститися, солитися, боротися і робити все від нас залежне, аби перемога настала якомога швидше.

— Разом ми неодмінно переможемо, — заявив духовний діяч.

Епіфаній також благословляє в цей час наше українське військо, президента й весь український народ і надалі так наполегливо відстоювати правду й українську державу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як постувати в умовах війни.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, Великдень
28.03.2022 13:52
Джерело: Вікна.tv



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