Буде перемога добра над злом. Митрополит Епіфаній розповів, як ми будемо святкувати Великдень цьогоріч

Особливості святкування Великодня в умовах війни.

Великдень уже котрий рік поспіль припадає на непрості часи для України.

Минулого року ми відзначали велике свято в умовах пандемії.

Цьогоріч воскресіння Христове припаде на особливу дату для кожного громадянина.

Саме 24 квітня настане 2 місяці від початку повномасштабного наступу Росії на Україну.

Митрополит УПЦ Епіфаній розповів, як у такий складний період відзначати Великдень та що він принесе українцям.

За словами Епіфанія, ми вже маємо досвід святкування Великодня в складних обставинах, однак все ж покладатимемо надію на Бога, що до 24 квітня перемога буде на нашому боці.

Варто зазначити, що у Великопісні дні ми всі намагаємося ставати кращими, духовно очищуватися і на достойному духовному рівні зустрічати воскресіння Христове.

Зараз цей факт має вселяти в нас надію.

Українці також через страждання й випробування війною отримають перемогу.

За його словами, Господь здатний усе змінити в одну мить.

Отож, слід продовжувати поститися, солитися, боротися і робити все від нас залежне, аби перемога настала якомога швидше.

Епіфаній також благословляє в цей час наше українське військо, президента й весь український народ і надалі так наполегливо відстоювати правду й українську державу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як постувати в умовах війни.

