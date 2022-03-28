Буде перемога добра над злом. Митрополит Епіфаній розповів, як ми будемо святкувати Великдень цьогоріч

Особливості святкування Великодня в умовах війни.
Великдень уже котрий рік поспіль припадає на непрості часи для України.
Минулого року ми відзначали велике свято в умовах пандемії.
Цьогоріч воскресіння Христове припаде на особливу дату для кожного громадянина.
Саме 24 квітня настане 2 місяці від початку повномасштабного наступу Росії на Україну.
Митрополит УПЦ Епіфаній розповів, як у такий складний період відзначати Великдень та що він принесе українцям.
Особливості святкування Великодня в умовах бойових дій
За словами Епіфанія, ми вже маємо досвід святкування Великодня в складних обставинах, однак все ж покладатимемо надію на Бога, що до 24 квітня перемога буде на нашому боці.
Варто зазначити, що у Великопісні дні ми всі намагаємося ставати кращими, духовно очищуватися і на достойному духовному рівні зустрічати воскресіння Христове.
— Воскресіння відбулося через страждання. Господь переніс їх заради нашого спасіння. Через шлях на Голгофу було досягнуте воскресіння, і була перемога над смертю та злом, — запевнив митрополит УПЦ.
Зараз цей факт має вселяти в нас надію.
Українці також через страждання й випробування війною отримають перемогу.
— Буде Воскресіння, буде перемога добра над злом. Буде перемога у цій війні, тож я закликаю всіх і надалі до посиленої молитви, — наголосив Епіфаній.
За його словами, Господь здатний усе змінити в одну мить.Також по темі: Коли Великдень 2022: дата і традиції світлого свята у православних і католиків Вихідні у квітні 2022: скільки українці відпочиватимуть на Великдень Бажати смерті окупантам – не гріх? Митрополит розповів, чи можна проклинати ворогів на війні
Отож, слід продовжувати поститися, солитися, боротися і робити все від нас залежне, аби перемога настала якомога швидше.
— Разом ми неодмінно переможемо, — заявив духовний діяч.
Епіфаній також благословляє в цей час наше українське військо, президента й весь український народ і надалі так наполегливо відстоювати правду й українську державу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як постувати в умовах війни.
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