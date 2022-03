Грошова підтримка від держави за гостинність: як отримати виплати за надання прихистку

Як отримати грошову допомогу від держави за прихисток переселенців?

Мільйони українців через загострення бойових дій у рідних містах змушені покидати оселі й тікати якомога далі від обстрілів.

Більшість громадян намагаються перебратися до безпечніших областей України, аби врятувати своє життя.

В усіх куточках нашої Батьківщини біженців гостинно приймають небайдужі люди, що надають вимушеним переселенцям дах над головою та все необхідне.

Держава вирішила підтримати тих, хто допомагає землякам у такі непрості часи.

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів, як отримати грошові виплати за надання житла біженцям в Україні.

Відтепер усі українці, що прихистили у своїх оселях біженців, мають право отримувати по 450 гривень на місяць за кожного вимушеного переселенця незалежно від його віку.

Виплати надаються, аби компенсувати витрати на комунальні послуги.

Аби отримати виплати, усім охочим прихистити в себе біженців слід повідомити про свою ініціативу органам місцевої влади та розмістити вимушених переселенців.

Після цього обов’язково потрібно написати відповідну заяву.

Після проходження вищевказаних процедур люди, що надали прихисток утікачам з гарячих точок, отримуватимуть щомісячно 450 грн за кожного переселенця через органи місцевого самоврядування.

Будьмо небайдужими! Зараз усім українцям особливо потрібна підтримка одне одного.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку допомогу отримають від держави вимушені переселенці.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.