Як обрати якісну паску в супермаркеті: корисні поради

Як вибрати смачну та якісну паску в магазині – на що звертати увагу.

Скоро Великдень. Хтось уже випікає паски вдома, а хтось планує купувати в магазині. Та будьте обережні, адже не все, що продають, можна спокійно їсти.

Прилавки вже заповнені пасками, різноманітними посипками до них, барвниками для яєць. Але мало хто знає, що разом з ними додому можна принести купу небезпечних хвороб.

Зазвичай, у супермаркетах продають паски без наліпки зі складом. Тобто ви можете лише здогадуватись, з якими домішками її приготували. Отож, якщо зустріли таку випічку, то краще обрати іншу.

Перевіряйте термін придатності. Паска не може стояти місяцями. І хоч для частини українців Великдень ще попереду, та для деяких пасок термін придатності вже минув.

Попереду ще багато свят, і безсоромні продавці можуть цим скористатися, щоб заробити побільше грошей. Будьте обачні та бережіть себе.

